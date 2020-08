¡Que empiece la fiesta! Hoy arranca la Liga de Expansión Mx con tres partidos

Escuchar Nota

Después de algunos contratiempos, por fin este martes se pone en marcha laen su temporada 2020 con un total de, de los cuales 12 participaron en la Liga de Ascenso, dos de la Liga Premier (Segunda División) y dos más que son filiales de Chivas (Tapatío) y Universidad (Pumas Tabasco).Los partidos se jugaran de martes a jueves y un partido el domingo.Hay que mencionar, que campeonato constará dey no habrá pausa durante la, que se realizará entre los días 6, 7 y 8 de este mes.Esteestán programado un total de tres encuentros:• Tapatío FC vs Cimarrones 17:00 horas• Alebrijes vs U de G 19:00 horas• Dorados vs Celaya 21:00 horas• Tepatitlán FC vs Atlético de Morelia 17:00 horas• Mineros de Zacatecas vs Coyotes de Tlaxcala19:00 horas• Correcaminos vs Pumas Tabasco 21:00 horas• Cancún FC vs Tampico Madero 21:00 horas• Atlante vs Venados de Mérida a las 12:00 horas