¿Qué es el alcohol adulterado y cómo daña a tu cuerpo?

El grupo de jornaleros originarios del ejido La Constancia de #Parras, Coahuila, se debaten entre la vida y la muerte tras beber alcohol que compraron en La Comercial. https://t.co/IbmA9WYNfO — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 27, 2020

A pesar de las medidas de restricción en el consumo de alcohol que se impusieron en algunos lugares ante la pandemia por coronavirus,A menudo escuchamos hablar de muertes o decomisos de, de hecho, cuando salimos de fiesta el riesgo de ingerirlo es latente, pero ¿realmente de qué se trata? ¿Cómo podemos identificarlo? ¿Qué provoca su ingesta?Se trata de una. Se modifican los procesos de destilado, las materias primas y la base del producto, que es el etanol (alcohol etílico de 96°).El metanol es unaque se utiliza en la elaboración de anticongelantes, pinturas y disolventes. Pero la toxicidad del metanol se activa una vez que entra al organismo, pues es metabolizado por una enzima llamada alcohol deshidrogenasa, que hace que. Cuando este formaldehído se metaboliza de nuevo, se convierte en ácido fórmico queEstas mezclas alcohólicas son vendidas en, por ello es importante romper las botellas antes de desecharlas.Las bebidas adulteradas son de muy baja calidad y no tienen higiene en su elaboración. De acuerdo con la Cofepris , entre las que más de adulteran en México están: tequila, ron, brandy y whisky.Las consecuencias por beber alcohol adulterado con metanol pueden irLos primeros síntomas que se presentan son los gastrointestinales, tales como. Posteriormente pueden presentarseEstos síntomas. Las personas a las que se les brinda atención médica oportuna y sobrevive, pueden presentar secuelas permanentes como ceguera, movimientos involuntarios o neuropatías, como sensación de hormigueo.Aunque al beberla es casi imposible, la Cofepris ha emitido algunas recomendaciones:- Revisa que la tapa esté sellada, no debe escurrir alcohol.- Revisa que el holograma sea auténtico.- El alcohol no debe presentar sedimentos o suciedad.- Voltea la botella y regrésala a su posición original. Mira cómo suben las burbujas. Si ves partículas que caen se trata de un contenido sin calidad ni higiene.- La etiqueta debe estar bien colocada y no se debe desprender fácilmente.- Compra tus bebidas alcohólicas en lugares establecidos.- Si tu consumo es por copeo, no te excedas, y solicita que la bebida alcohólica sea servida a la vista.