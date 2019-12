¿Qué es el Boxing Day y qué juegos habrá?

Inglaterra.- Las fechas navideñas detienen las diversas ligas en el mundo, sin embargo, para la Premier League no resulta ser así, pues tiene como tradición disputar una jornada especial porque los días 26 de diciembre se lleva a cabo el Boxing Day, uno de los momentos más esperados por el público inglés.



Pese a que es una tradición, no se ha logrado determinar cuál es el origen preciso, pues una de las teorías se remonta al Siglo XIX, cuando estaba la Reina Victoria, los devotos de la iglesia realizaban donativos a lo largo del año, al final abrían la caja y donaban el dinero a los necesitados. Otro de los panoramas más famosos, es que tiempo atrás, el día 26 de diciembre, la clase alta le daba el día libre a la servidumbre, además de una caja llena de regalos para sus familiares.



Desde el inicio de la liga inglesa (1888-89) hasta 1950, se jugaban los partidos los días 24 y 25 de diciembre, sin embargo, la modificación se dio por las dificultades en el calendario, por lo que se cambió al día 26 y en el cual se disputan todos los encuentros de una jornada.







Pese a que muchos entrenadores y jugadores se oponen a jugar en dicha fecha porque impide tener tiempo para descansar, la realidad es que los beneficios van más allá de lo deportivo, pues al ser la única liga top en activo, los ingresos por publicad e incluso, la asistencia a los estadios se elevan drásticamente.



Tottenham vs Brighton



Bournemouth vs Arsenal



Sheffield United vs Watford



Chelsea vs Southampton



Aston Villa vs Norwich



Crystal Palace vs West Ham



Everton vs Burnley



Manchester United vs Newcastle



Leicester City vs Liverpool



Wolves vs Manchester City