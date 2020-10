¿Qué es el historial crediticio? ¿Es bueno o malo?

Escuchar Nota

Es la información que resume tu comportamiento como beneficiario de al menos un crédito y servirá para conocer el nivel de riesgo que se asume al concederte un nuevo crédito., el cual se activa al contratar algún servicio con una empresa (telefonía, televisión, Internet) o bien al solicitar una tarjeta de crédito o departamental. Pero, ¿para qué sirve el historial crediticio? Este historial es utilizado por las empresas para evaluar tu eficacia como cliente, si sueles pagar a tiempo, si abonas un monto adicional a lo solicitado o incluso si no emites tus pagos a tiempo o no cubres los pagos requeridos periódicamente. Si una persona cuenta con un historial crediticio positivo desde los 18 a 25 años, tiene mayores posibilidades de contar con mejores ofertas al momento de solicitar un crédito hipotecario que se ajuste a sus necesidades, de lo contrario, no gozará de dichos beneficios, incluso si la persona tiene buenos hábitos financieros, pero que no han sido concretados en un historial crediticio o en el sistema financiero.Es importante señalar que, mismo que también es un referente al momento de consultar tu historial crediticio. Lo más importante es realizar tus pagos a tiempo y no comprometerte con gastos que tus finanzas no te permiten. De acuerdo a lo señalado por la Condusef, se recomienda que debes destinar hasta un 30% de tus ingresos a los gastos realizados por tarjetas de crédito, departamentales o pago de servicios. Siguiendo esta regla financiera básica, no se afectarán a tus gastos recurrentes ni el porcentaje de tu ahorro o lo reservado para gastos de emergencia.El historial crediticio es un reporte emitido por el Buró de crédito, con la finalidad de monitorear los préstamos que ha solicitado una persona, si posee deudas respecto a su crédito o si es puntual al momento de realizar sus pagos. Esta información sirve para ser consultada por los bancos o instituciones financieras que estén analizando brindarte algún tipo de crédito o financiamiento.¿Cómo puedo iniciar mi historial crediticio?Es probable que ya hayas iniciado tu historial crediticio y tal vez no lo sepas. Tu historial puede iniciar al contratar un plan con una compañía de teléfonos celulares, o bien, solicitando una tarjeta de tienda departamental que reporte al Buró de crédito. Otras formas son contratando servicios como televisión por cable, internet o teléfono fijo, entre otros. Pagar a tiempo los recibos que aparezcan a tu nombre, beneficiará tu prestigio ante el Buró de crédito.De igual manera, si cuentas con una tarjeta de débito o de nómina, puedes realizar compras para generar historial, o bien, solicitando una tarjeta de crédito, de preferencia, en el banco que recibes tu tarjeta de nómina.La importancia de contar con un buen historial crediticio radica en las posibilidades que se abrirán o cerrarán al momento de que un banco analice tu historial. De contar con una calificación crediticia positiva, podrías recibir mejores oportunidades de diferentes tipos de crédito, un mayor aforo para tu crédito hipotecario, mejores niveles en tarjetas de crédito, mayores plazos para pagar tu préstamo o tu crédito hipotecario, etc. Por otro lado, también es importante que cuentes con un historial crediticio, debido a que si no cuentas con él, podrías necesitarlo para complementar un crédito hipotecario, las reparaciones del hogar que ya habitas o bien, para una emergencia o un imprevisto financiero, lo cual evitará que tengas que recurrir a soluciones más arriesgadas como empeños o prestamos con comisiones altas.Para que tu historial crediticio pueda contar con una calificación positiva, será necesario realizar todos tus pagos a tiempo. Una forma de asegurar el pago de los pagos de servicios es domiciliando tus pagos con alguna tarjeta a tu nombre. Recuerda también pagar el monto mensual requerido para no generar intereses, en lugar de solo realizar el pago mínimo solicitado en tu estado de cuenta, ya que esto te generará más intereses y alargará el periodo de tu deuda.Este es uno de los motivos más importantes para contar con un buen historial crediticio, ya que, al solicitar un crédito, la entidad financiera evaluará el grado de riesgo o beneficio que tendrán al proporcionarte un crédito. Si cuentas con una buena calificación emitida por el buró de crédito, podrás solicitar sin problema algún crédito hipotecario, incluso con una tasa de interés preferencial o con un menor pago mensual. En algunas ocasiones, el banco con el cual tengas contratada alguna tarjeta de crédito te ofrecerá créditos que podrían servirte en algún momento.Aunque es posible solicitar un crédito hipotecario contando con un mal historial crediticio, surgirán varias dificultades para esta solicitud, ya que el titular no podrá elegir entre diferentes créditos y no contará con tasa de interés preferencial ni podrá decidir plazos, tendrá que adaptarse a lo que el banco le ofrezca, lo cual en diferentes ocasiones puede resultar contraproducente para sus capacidades financieras. De hecho, las tasas de créditos que no solicitan historial crediticio llegan a elevar sus intereses hasta un 15% adicional.Si en alguna ocasión llegaste a aparecer en el Buró de crédito con una calificación mala, no quiere decir que estarás permanentemente situado con esa calificación. Dependiendo de la situación, la información podría actualizarse en un periodo de hasta 5 años, sin embargo, es importante que no recurras en más atrasos o incumplimientos de pagos con bancos u otros servicios, que también podrían afectar tu calificación crediticia.Recuerda que, para contar con un buen historial crediticio, será necesario efectuar los pagos de servicios y de tus tarjetas a tiempo, además que no deberás de contar con muchas tarjetas de crédito o préstamos, ya que estos te comprometerán a invertir más dinero en pagar tus deudas, afectando tus finanzas y poniendo en riesgo tu calificación crediticia. Cualquiera que sea tu opción antes de solicitar un crédito hipotecario, recuerda que en el portal de Vivanuncios encontrarás las mejores opciones para rentar o comprar casas y departamentos.Con información de Agencias