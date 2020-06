¿Qué es el ‘Proyecto Abigail’, la supuesta mujer convertida en monstruo en el Área 51?

Escuchar Nota

Uno de los peores experimentos realizados en la historia de la humanidad, pero para que conste no estoy afirmando que sea real, se basa en un teoría, relato que trabajadores de estos lugares han mostrado — Eliza lizitos (@elizalizitos) May 31, 2020

Esta supuesta historia plantea que una joven universitaria,formó parte de una serie de experimentos en ese complejo secreto estadounidense.Poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, el Área 51 fue declarada como un área de uso militar y científico en dichas instalaciones querían empezar una investigación para aplicar experimentos que modifiquen el cuerpo humano. Como los especialistas no deseaban que, de resultar exitosas las pruebas, cayeran en manos enemigas, decidieron confiar en la hija de Albert, quien estaba muy interesada con los temas de la base secreta.Abigail comenzó a ser objeto de toda clase de investigaciones, los cuales provocaron que su piel comenzara a arrugarse, los dientes crecieron demasiado y su razonamiento de reducía cada vez más. A pesar de estas deformaciones, y de las solicitudes de otros científicos para detener este proceso, el padre de la joven decidió continuar, ya que sin todas las sustancias que le proporcionaban a su hija, probablemente ella moriría.Supuestos cocineros del Área 51, con el fin de alimentar al supuesto monstruo. Los alimentos los llevaban a una jaula, pero ellos no sabían que estaba dentro de dicha estructura., el científico se suicidó, aunque en una carta póstuma pidió a los especialistas que tratara de regresar a la mujer a la normalidad o que al menos no la sacrificaran.A pesar de la petición de Albert, el Ejército de Estados Unidos no gastaría más dinero en Abigail, pro lo cual decidieron dejarla morir de hambre. Sin embargo,Algunas personas alegan que aún es posible escuchar rasguños en la zona oeste del Área 51.Una de las posibles explicaciones para estapuede estar relacionado con una prueba científica realizada en Arizona, llamada “Bioesfera 2”. Este estaba diseñado para tener un área de una selva en miniatura, un manglar, un desierto y un arrecife de coral, en un complejo de poco más de una hectárea, donde vivirían siete personas durante un mes.Abigail Ailing y Mark Van Thrillo escaparon en 1994, después de estar dos años en dicha instalación, que pretendía averiguar en qué condiciones podría sobrevivir la humanidad. La bioesfera tendría instalaciones para reciclar el agua residual animales y cultivos diversos.Sin embargo, el ambiente sellado de la bioesfera representaron problema, con lo cual las plantas y animales murieron, con lo cual varias plagas, como gusanos y cucarachas atacaron los cultivos. El experimento terminó en demandas y arreglos extrajudiciales.