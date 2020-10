¿Qué es la antropofobia, la más buscada en 2020?

Escuchar Nota

El estudio hecho por ADT y publicado en Psych News Daily apunta queDicho término representó el 22 por ciento de todos los miedos buscados en el país, casi cinco veces más que en 2019.Las búsquedas del término alcanzaron su punto máximo entre el 19 y 25 de abril, cuando la pandemia por Covid-19 llegó a gran parte del mundo obligando a las personas a ponerse en confinamiento, y cuando en Estados Unidos comenzaron a registrarse fallecimientos y contagios récord., dicen los expertos en salud. Puede ser parte del trastorno de ansiedad social, pero no significan lo mismo.En tanto, la antropofobia no es considerada como una condición clínica, pero se relaciona con síntomas de ansiedad o miedo ante personas o situaciones y angustia que dificulta la vida diaria.Algunos factores que la desatan, dicen los expertos, son eventos o experiencias negativas, genética, medio ambiente o comportamientos aprendidos, en este caso la fobia ha aumentado debido al miedo de interactuar con otros individuos que puedan significar un potencial contagio de coronavirus.el miedo a enamorarse o a la intimidad., ligada al trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que hace a las personas a limpiar todo varias veces y a lavarse las manos con frecuencia.Por su parte,el miedo de no tener el teléfono celular durante la cuarentena.mientras que en Massachusetts mostraron sentirse aterrorizados por el fracaso.Los investigadores obtuvieron los resultados analizando datos de Google Trends durante los últimos 10 meses.Información de ViveUSA