Qué es la cisticercosis, enfermedad por la que murió el actor Sebastián Ferrat

#Espectáculos: De acuerdo con medios locales, el consumo de carne de cerdo en mal estado o sin haberse cocido adecuadamente, lo llevó a estar internado sin recuperarse https://t.co/0cqMoC7JNU — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 30, 2019

Se puede contraer cisticercosis en cualquier rincón del mundo, pero las tasas de infección son más altas en las zonas rurales de países en desarrollo.

Los cerdos suelen infectarse al ingerir huevos de tenia en heces humanas contaminadas.

La cisticercosis es generalmente tratada con medicamentos antiparasitarios y antiinflamatorios, pero en algunos casos se requiere extraer quistes a través de cirugías.

Este domingo 29 de diciembre se dio a conocer la muerte del actor, conocido por su papel de "El Marcado" en la serie El Señor de los Cielos.Originario de Mexicali, Ferrat tenía 41 años de edad y según varios medios, una enfermedad parasitaria que en algunos casos puede causar la muerte.Se trata de una infección ocasionada por el parásito, también conocido como tenia del cerdo, que vive en el intestino delgado de los seres humanos comúnmente tras laLos quistes larvarios de Taenia solium pueden llegar a ser fatales en el ser humano.Las personas no contraen cisticercosis por el solo hecho de comer carne de cerdo poco cocida.Consumir carne de cerdo mal cocinada; los cerdos se infectan al comer huevos de tenia en heces humanas contaminadas.Una persona, por lo que aquellos que comparten el hogar con un portador tienen un riesgo más alto de contraer esta enfermedad.En algunos casos, malas prácticas de higiene al cocinar alimentos puede conllevar a una infección por cisticercosis.Si bien una persona puede contraer cisticercosis en cualquier rincón del mundo,, especialmente en América Latina, Asia y África, regiones que aún tienen zonas con falta de saneamiento e infraestructuras sanitarias deficientes.En estos lugares también es más común que los cerdos estén sueltos en grandes áreas y puedan entrar en contacto con heces humanas.En los países desarrollados, la mayoría de los casos se presentan enTras la ingestión de huevos de larvas de Taenia solium, existe el riesgo de que estos migren de los intestinos, se alojen en diferentes tejidos del organismo y formen quistes.Los quistes de Taenia solium, una enfermedad que puede dar episodios crónicos de epilepsia.De hecho, esta enfermedad representa la causa prevenible más común de epilepsia en los seres humanos.La cisticercosis tambiénLos síntomas de la cisticercosis dependen del número, de la ubicación de los quistes y de la respuesta del sistema inmune de la persona afectada.Si bien algunas personas no presentan síntomas, los afectados pueden experimentar dolores de cabeza, mareos, náuseas, vómitos y problemas visuales.De manera general, la cisticercosis es tratada conCuando este tratamiento no funciona, los médicos pueden llevar a cabo unaPero lamentablementePara evitar una infección por cisticercosis se recomienda mantener una buena higiene personal, especialmente al manejar alimentos y lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño.