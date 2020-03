¿Qué es la hipocondría?

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Si una persona interpreta cualquier síntoma como una enfermedad grave y se vuelve una obsesión irracional revisar constantemente su estado de salud, estamos frente a alguien que presenta un cuadro de hipocondría, afección sicológica que también se conoce como trastorno somatomorfo.



Quienes padecen esto suelen mostrarse ansiosos por el cuidado de su cuerpo y la creencia de que los médicos fallan en su diagnóstico de padecer una enfermedad severa.



De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), publicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipocondría es un padecimiento siquiátrico en el que la persona está convencida de que su salud física está mal.



Esta condición en la que se conecta el dolor y los síntomas corporales con factores sicológicos afecta a cerca del 10% de la población en diferentes grados, según datos preliminares de la OMS.



A pesar de que este problema no es transmisible ni genéticamente hereditario, el énfasis se pone en el historial clínico de la familia y el contexto en el que se desenvuelva cada individuo.



Desde la Antigua Grecia los alumnos de Hipócrates ya describían esta condición y la vinculaban con estados de melancolía y tristeza, una serie de señales que hoy en día se siguen manifestando junto a síntomas relacionados con la ansiedad y la angustia.



En ese sentido, los esfuerzos de los especialistas han arrojado los siguientes rasgos y componentes comunes entre los hipocondríacos:



Alarma por noticias de salud: como una consecuencia de la obsesión y la ansiedad que provoca el sentirse enfermo todo el tiempo, quienes sufren de hipocondría se la viven revisando las noticias vinculadas con la salud buscando un vínculo entre esa información y su propia experiencia, imaginando que ante cualquier brote o epidemia ellos son los más vulnerables.



Conversar sobre los síntomas ficticios: a pesar de que estas señales no son verdaderas, las personas hipocondríacas mantienen en su conversación los síntomas sobre su enfermedad ficticia, así como los estudios que deben realizarse y los tratamientos a recibir.



Automedicación: aunque no reciben un diagnóstico certero, quienes viven con este trastorno suelen automedicarse, quizás una de las consecuencias más graves de esta condición, pues esto rebasa la situación sicológica y puede afectar la salud del organismo de manera irreversible e incluso mortal.



Visitas médicas desmedidas: la persona hipocondríaca hace muchas visitas a distintos profesionales de la salud y tiende a cambiar repetidamente de médico porque solamente busca que alguno avale su autodiagnóstico.





El auge de la desinformación



La llegada de internet ha permitido acceder a todo un mundo de información tan amplio que en la web se pueden obtener muchos datos acerca de cada enfermedad, sus síntomas y tratamientos.



Sin embargo, esta facilidad resulta controversial porque muchas personas se sugestionan con cada reporte médico que encuentran en la red, aumentando así la desinformación.



Por eso, aunque la hipocondría es un trastorno del que se tiene conocimiento desde hace años, los expertos consideran que el auge de internet lo ha incrementado más.



Incluso, la OMS señala que al menos dos de cada 10 hipocondríacos deciden automedicarse por los resultados que encontraron en su búsqueda por la red, lo que sin duda puede derivar en terribles consecuencias para la salud.





Existe tratamiento



En la actualidad, la forma de intervenir este trastorno se basa en las terapias sicológicas de corte cognitivo-conductual, ya que son los tratamientos que mayor efectividad han demostrado ante este problema.



Su principal objetivo es que la persona se libere de la angustia generada por la obsesión de sentirse enfermo y todas las prácticas que de esta sensación derivan.



Una de las primeras metas es lograr que su rutina diaria no gire en torno a la posibilidad de enfermar y en un futuro deje de revisar en internet los síntomas del padecimiento que cree tener, así como las excesivas consultas al médico.



Por último, los especialistas señalan que la mejor forma de avanzar con este tipo de tratamientos es el acompañamiento de los seres queridos, quizás la clave para que las personas hipocondríacas logren salir adelante.