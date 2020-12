Escuchar Nota

La Navidad 2020 ha llegado de una manera muy especial, pues este año no podremos reunirnos con toda nuestra familia ni amigos por la pandemia de Covid-19; sin embargo, eso no es pretexto para no celebrar en nuestras casas con música, una deliciosa cena y conectados a la distancia con nuestros seres queridos. ¿Pero sabes por qué se celebra la Nochebuena y la Navidad y cuál es su significado?La Nochebuena ocurre elde cada año y, mientras el término Navidad también se utiliza para hacer referencia al día en que se celebra: el 25 de diciembre (para las iglesias católicas, anglicanas, ortodoxa rumana y algunas protestantes) o el 7 de enero (para las iglesias ortodoxas que no adoptaron el calendario gregoriano).Aunque tradición indica que el, los historiadores creen queSe sabe que, lo cual pone en duda que, todos elementos de los hechos narrados en losDe todas formas, la. Se cree que sus razones fueron que coincidiera con losPara el cristianismo, el festejo de la Navidad implica varias tradiciones. Suele realizarse un(es decir, hasta el día del nacimiento),La Navidad ha trascendido los límites de la religión y tiene como símbolo a(también conocido como San Nicolás y Santa Claus), un personajeSin embargo, epor todos los festejos y regalos que se realizan empezando de cómo