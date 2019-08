¿Qué es la pigmentocracia y por qué el tema ha causado polémica?

Leo a varios ignorantes decir que Estefania Veloz “inventó” el término “pigmentocracia” cuando hay mucho escrito sobre el asunto y una sólida base empírica que muestra la existencia de un supremacismo blanco en México que se refleja en la distribución de la riqueza y el poder. pic.twitter.com/UvnRw1OQ07 — Hernán Gómez Bruera (@HernanGomezB) August 10, 2019

Durante el programa de debate ¿A quién le importa?, una panelista causó polémica en redes sociales tras un comentario en el que afirmó que el evento de la Fórmula 1, más allá de ser un tema clasista, era un asunto de "pigmentocracia".Esta palabra, fue utilizada por la activista feminista y en pro de los derechos de los migrantes Estefanía Veloz, quien hablaba sobre el precio de los boletos del evento de carreras automovilísticas."Sí es una actividad fifí por los boletos que cuestan hasta 10 mil pesos, hay otros que cuestan 25 mil pesos y otros que cuestan 30 mil. Entonces, más allá de que sea un tema clasista también es un tema de la pigmentocracia, tú entras al lugar y todo el mundo es güerito, ojo verde.. La Fórmula 1 es un evento que no es que no debiera existir, pero es para congregarse entre la clase alta, que se lo puede costear...", dijo la activistaPero, ¿qué es la pigmentocracia?La palabra fue utilizada por primera vez por el fisiólogo chileno Alejandro Lipschutz para explicar la estratificación de la colonización española y cómo las jerarquías se creaban con base en la estructura socio racial y el color de la piel.Pero el término también es utilizado hoy en día y no está muy alejado de ese primer uso. Según el historiador, antropólogo e historiador mexicano, Federico Navarrete, sociólogos actuales acuñaron el término para referirse a la discriminación por el color de piel prevalente en México y Latinoamérica.Según el investigador, el atractivo de la palabra radica en que engloba y vincula de manera contundente las humillaciones y prejuicios que enmarcan las desigualdades sociales y las diferencias de poder.Es decir, que encierra la discriminación y desigualdad social entre las personas únicamente por su color de piel, haciendo notar que los privilegios son mayores entre más claro sea el color de la piel.Para el autor, el verdadero y nocivo poder de la pigmentocracia se trata de "naturalizar la desigualdad, hacer invisibles a los marginados y volverlos exterminables, convencernos de que lo que debería ser inaceptable es inevitable, acostumbrarnos a la inequidad"Algunas personas, como el politólogo Gibrán Ramírez, apoyan la utilización de esta palabra por Estefanía Veloz ya que están convencidas de que el término es válido dentro de la sociedad mexicana pues la segmentación de clases sociales y la desigualdad de privilegios es un problema evidente.Sin embargo, otras tantas sugieren que utilizar el termino es discriminatorio y divide aún más a la sociedad.