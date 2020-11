¿Qué es Megan is missing? La película de terror a la están reaccionando en TikTok

Escuchar Nota

“Hola, amigos de TikTok. Soy Michael Goi, director y guionista de Megan Is Missing. Recibí un mensaje de Amber Perkins, la protagonista de la película, sobre que [Megan Is Missing] estaba en tendencia en TikTok. No pude darles las advertencias habituales que solía darle a la gente antes de que vieran Megan Is Missing”, dijo Michael Goi en un video compartido en la red social.



please watch this if you’re considering watching megan is missing!!! i highly recommend against watching it but if you really want to pls watch this first pic.twitter.com/3QJbfIO50s — peach ミ☆ (@warrencers) November 15, 2020

debido a su temática y a las fuertes escenas de violencia que le valieron ser prohibida en países como Nueva Zelanda.El hashtagacumula, hasta el momento, más de 172 millones de visualizaciones. En los videos, se puede ver a los jóvenes reaccionar horrorizados ante las brutales imágenes de la película.La película de 2011 ha tenido tanto impacto entre los usuarios de TikTok que el director Michael Goi publicó un video como advertencia para aquellos que aún no la hayan visto.si ya te sientes asustado, de lo contrario, verás contenido que probablemente no querrás ver.Así mismo, Goi ofreció disculpas a aquellos que ya han subido sus videos sobre cómo los ha alterado la película.Megan Is Missing es una película que salió en el 2011En la historia, Megan Stewart, una chica de 14 años de edad, y su amiga Amy Herman, de 13, forjan una fuerte amistad a pesar de ser polos opuestos y se comunican por medio de videollamadas y celulares, por donde también conocen a chicos de su edad en línea.La película también muestra un lado peligroso de la adolescencia al mostrar un estilo de vida que gira alrededor de fiestas, drogas y sexo y que orilla a los jóvenes a experimentar situaciones de riesgo, como es el caso de Megan.Así,Amy intenta encontrar a su amiga mientras los medios de comunicación difunden información sobre la desaparición de Megan; sin embargo, descubre el terrible destino de la joven.de acuerdo con IMDB, fue escrita y dirigida por Michael Goi, quien ha trabajado en exitosas series como American Horror Story.En el sitio web de la película, el director Michael Goi publicó un comunicado en el que explica los motivos que lo llevaron a crear Megan Is Missing.En su mensaje, Goi compartió que cuando era director de fotografía en un programa de una cadena de televisión, regresaba a su casa por las noches y prendía el televisor para relajarse, sin embargo, continuamente veía noticias sobre niños secuestrados o asesinados, así como de depredadores sexuales en internet.Estos hechos lo perturbaron tanto que, poco a poco, fue trabajando con el material que veía en las noticias para crear una lista sobre lo que consideraba que estaba mal con dichas situaciones: la liberación temprana de delincuentes sexuales reincidentes debido al hacinamiento en las cárceles, la falta de cobertura sobre víctimas latinas o de color y el cambio en las dinámicas familiares que permite que los menores usen computadoras sin la supervisión de los padres, por mencionar algunos ejemplos.Así, cuando Mark Gragnani y Melanie Harrison le pidieron dirigir una película sobre el tema de su elección, Goi no dudó en abordar el creciente problema de los depredadores sexuales en internet y el secuestro de menores.En su mensaje, Goi afirma que el guion de Megan Is Missing está basado en siete casos reales; cinco de ellos eran sobre menores secuestrados o asesinados y dos eran específicamente de depredadores sexuales en internet. Además, el director aseguró que no hubo ni un sólo incidente en la película que haya inventado por su cuenta.Asimismo,que tienen en la vida real cuando sus padres no las vigilan.Durante la filmación, que duró ocho días y medio, el joven elenco estuvo acompañado por sus padres en todo momento a modo de asegurar que solo hicieran aquello con lo que la familia entera estuviera de acuerdo.Esto debido a la firme postura de Goi sobre representar las escenas de violencia de manera tan realista, directa y brutal como fuera posible a modo de demostrar lo que se siente pasar por acontecimientos tan terribles que solo son descritos en cuestión de segundos en los noticieros.Goi dijo que su objetivo al mostrar la violencia de una manera tan brutal y realista era el de conmocionar a los padres para que vieran el mundo real de sus hijos, tan perturbador como pueda ser, y así contribuir a que ningún niño tenga que pasar por una experiencia similar pues, para Goi, es necesario ver de frente al mal y conocerlo para poder derrotarlo.