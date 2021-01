¿Qué es un enjambre sísmico y por qué se produce en España? Más de 40 temblores en una sola noche

Escuchar Nota

3 terremotos en Granada en menos de 1 hora, más 1 esta mañana, 2 ayer, el domingo otros 2... Todo el mundo ahora mismo está saliendo a la calle súper asustado... Llevamos 12 terremotos en pocos días, esta situación realmente da MIEDO #TerremotoGranada pic.twitter.com/K67xSup0a9 — Magui (@MariaUbi) January 26, 2021

"Llevamos 12 terremotos en pocos días, esta situación realmente da miedo", comentaba una usuaria de Twitter en una de sus publicaciones acompañada de fotografías.

Y así está Granada ahora mismo #Terremoto. Da miedo mucho. pic.twitter.com/UMqjYEyUga — Mirian Luna Rubio (@miriluru) January 26, 2021

Varios terremotos hacen temblar Granada de nuevo esta noche. Me hago cargo de la preocupación de miles de personas. Es momento de mantener la serenidad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias. Confiemos en que pronto recuperen la normalidad.#TerremotoGranada — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2021

Video del #terremotogranada que nos envía uno de nuestros seguidores pic.twitter.com/qOIfVlBr3U — Policía Local de Granada. CUENTA OFICIAL (@PoliciaGr) January 23, 2021

Imágenes del terremoto que ha sacudido Santa Fe este medio día, grietas en edificios , cascotes en las calles, y caída de productos de los lineales de los establecimientos.@bomberosgranada pic.twitter.com/NUQXDm1qdR — Bomberos Granada (@BomberosGranada) January 23, 2021

En la noche de este martes cientos de personas de la ciudad española dey de las localidades colindantes salieron asustadas de sus casas y permanecieron varias horas a la intemperie para sentirse más seguras: fue su reacción a los más de 40 terremotos que se registraron durante ocho horas, aunque los de más potentes, según el servicio de sismología del Instituto Geográfico Nacional (IGN), sacudieron la zona entre las 22:36 y las 23:00 horas.El informe actualizado este miércoles indica que seis de losregistrados superaron la magnitud 3. El primero, a las 22:36, fue de 4,2, y a las 22:44 se registró otro de idéntica magnitud. Diez minutos más tarde se dejaba sentir el más fuerte de todos, de 4,5, seguido de otros tres: uno de 3,7 a las 22:55; otro de 3,2 a las 22:57 y una sacudida final de 3,5 a las 23:00.La mayoría de ellos tuvieron su epicentro en el municipio granadino de(a unos 12 kilómetros de Granada capital), aunque alguno se registró dentro de los límites del término vecino de Chauchina.Varias horas después de los temblores,, que fue captado por varios ciudadanos que compartieron sus impresiones y sus imágenes en las redes sociales.Otros usuarios, incluso, pudieronen el que se producía algún temblor.Mientras tanto,y mostraban su apoyo a los habitantes de la zona afectada por los temblores.A las 23:30 horas, el Gobierno regional de Andalucía declaraba la provincia en, de acuerdo con el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en vigor. Se habilitaba así un seguimiento más estrecho de los fenómenos sísmicos en curso y se informaba a la población y autoridades competentes en materia de Protección Civil.Minutos después, el presidente del Gobierno,que empezaba a cundir entre los ciudadanos granadinos, mientras los servicios públicos de emergencia empezaban a emitir mensajes con indicaciones para minimizar el riesgo en caso de que nuevas réplicas.Lo vivido en Granada en la noche de este martes ha sido la continuación de lo que los expertos llaman un, que ya se ha manifestado en días anteriores con sacudidas aún más fuertes.En concreto, el pasado sábadose registró un seísmo de magnitud 4,4 que empezó a llamar la atención sobre el fenómeno geológico que atraviesa actualmente el subsuelo granadino.El IGN ha detectado desde entonces cerca de, si bien no todas han hecho temblar la superficie.La última reseñable ha tenido lugar a mediodía de este mismo, cuando un temblor de magnitud 3 se ha dejado sentir nuevamente en el municipio de Santa Fe.Estaparece indicar que la actividad sísmica no dará tregua de momento en la provincia de Granada, cuyos habitantes han padecido ya más 100 terremotos en los últimos diez días.La definición de enjambre sísmico es amplia y en sí misma no aclara el mecanismo que produce los temblores, ya queque se manifieste en un área específica durante un periodo de tiempo relativamente corto.Sin embargo,. Cuando se habla de réplicas, se presupone la existencia de un terremoto principal al que sigue una cadena de eventos sísmicos relacionados y provocados por este. Las réplicas son, por lo tanto, un efecto del terremoto principal, y están causadas por ajustes o deslizamientos posteriores que tienden a restablecer la estabilidad de la zona afectada.En un enjambre, en cambio,, ni un único gran terremoto que inicie una secuencia, sino que los eventos sísmicos ocurren a ritmos y magnitudes que no obedecen a las condiciones que siguen las secuencias de réplicas.Una vez hecha esta distinción, cabe mencionar que, en el contexto de un enjambre, algunos de los terremotos que lo componen sí producen, centenares de ellas incluso, como parece estar ocurriendo en Granada.Elde los múltiples terremotos que han sacudido Granada y sus alrededores en los últimos días parece encontrarse en la aproximación continua de cuatro a cinco milímetros anuales que tiene lugar entre las placas tectónicas eurasiática y africana.Así lo afirman, en un comunicado difundido este martes, varios investigadores del departamento de Geodinámica de la Universidad de Granada (UGR) y del Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, que atribuyen la intensa actividad sísmica registrada en la provincia andaluza a "la liberación brusca de la energía acumulada en las fallas debido a esta compresión entre placas".La nota emitida por larecoge, asimismo, las palabras del investigador Jesús Galindo-Zaldívar, que especifica que "los eventos sísmicos recientes están relacionados con la actividad de fallas normales de dirección noroeste-sudeste, localizadas en el entorno de Santa Fe".Esteexperto en geofísica explica también que la zona donde están teniendo lugar los seísmos se encuentra "fracturada en su interior", y que en estos casos "los periodos de mayor actividad sísmica", como el actual enjambre, "se desencadenan cuando la actividad de una falla produce un efecto dominó y dispara la actividad de otras fallas próximas".Más allá de explicar las causas del fenómeno geológico que afecta a esta región concreta, los expertos no han precisado cuánto puede prolongarse el actual enjambre sísmico ni descartan próximos temblores de consideración.