Qué es WhatsApp Gold y por qué no debes descargarlo

Ciudad de México.- WhatsApp es una de las redes sociales de mensajería instantánea que son muy prácticas para mantenerte comunicado, pero ¿te has enterado de una “nueva actualización” llamada WhatsApp Gold? Te diremos por qué no es recomendable instalar esta versión en tu teléfono.



Si buscas en tu tienda de aplicaciones pueden aparecer algunas versiones de WhatsApp que no tienen nada que ver con la versión original con soporte de Facebook, la cual puedes identificar por el logo verde y con el nombre “WhatsApp Messenger”.



Aunque es sencillo detectar que tu aplicación es la versión original, esta famosa aplicación de mensajería se convirtió en una oportunidad para hacer que los usuarios caigan en estafas, robo de información o, incluso, en la ejecución de virus en sus celulares.



Un ejemplo de estos posibles ataques y daños a tus dispositivos podrían ser consecuencia de instalar esta supuesta “versión exclusiva”. Según información de iNews UK, los usuarios de WhatsApp pueden enterarse de la existencia de WhatsApp Gold mediante mensajes falsos con el link de descarga.



¿Qué es WhatsApp Gold?



A pesar de que parece ser una “actualización”, iNews afirma que WhatsApp Gold apareció desde 2016 y plantea el siguiente mensaje: “mejoras que sólo algunos pueden tener acceso”, el cual alientan a los usuarios a descargar esta versión falsa de WhatsApp. Esta versión falsa promete poder enviar 100 imágenes a la vez, nuevos emojis y tener capacidad para realizar videoconferencias.



El sitio de verificación de apps Snopes dio a conocer desde 2016 que WhatsApp Gold es un malware, por su parte, explica que al instalar WhatsApp Gold, este soporte tiene la capacidad de instalar un virus que roba toda la información que se encuentra en tu teléfono.



Finalmente, Snopes junto a WhatsApp han declarado en sus blogs oficiales que no existe ninguna versión externa a WhatsApp, por lo que se aconseja ignorar la existencia de algunos soportes que se han hecho llamar WhatsApp Plus o WhatsApp Platinum, los cuales claramente son falsos y roban datos o son fraudulentos.