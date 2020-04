¿Qué es y cómo se calcula la pensión alimenticia?

Escuchar Nota

y, la carga de los gastos cae completamente en las madres.Para darnos una idea de la magnitud del problema, según cifras del INEGI, 67.5% del total de las madres solteras, no reciben una pensión alimenticia, por otro lado, 2 de cada 3 niños de padres separados tampoco reciben una pensión alimenticia. En el 91% de los casos de incumplimiento de pensión alimenticia, los acreedores son los hijos, mientras que en el 8.1% son la esposa y los hijos y finalmente, en el 0.9% de los casos, los acreedores son el esposo y los hijos.La ley establece que la pensión debe ser entregada hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad, es decir, hasta los 18 años, sin embargo el periodo se puede extender hasta los 21 años si los hijos están cursando una carrera universitaria. También la pensión beneficia a los ex cónyuges que comprueben que durante el matrimonio se dedicaron a labores del hogar.Para que puedas pedir una pensión alimenticia debes levantar una denuncia en un Juzgado de los familiar. La pensión debe pedirla el padre que tenga la patria potestad de los hijos, el tutor legal o familiares de hasta cuarto grado, incluso lo puede solicitar el propio Ministerio Público. En el caso de que la pensión sea para un ex cónyuge, este debe comprobar que se dedicaba a las labores del hogar.El demandado debe presentar comprobantes de ingreso para establecer cuánto gana y qué porcentaje tiene que entregar, en el caso de que mienta en sus ingresos, será sujeto a sanciones administrativas y hasta penales. La morosidad en la pensión aplica si se deja de pagar en 90 días.En realidad es muy sencillo, si no hay forma de comprobar los ingresos del demandado el juez hace una tabulación con base en salarios mínimos, de lo contrario se aplica un porcentaje directo, el cual normalmente es del 15% cuando hay un hijo y de 30% cuando hay dos.Normalmente, hCuando el deudor comprueba que no tiene los medios para cumplir con esas obligaciones, por ejemplo, si se encuentra desempleado o gana un salario que apenas le alcanza para sobrevivir. Por supuesto también se cancela en caso de muerte del beneficiario y si la pensión es para la ex esposa, se elimina si se vuelve a casar.Así, con esta información, puedes regalarle a tu papá una buena demanda por pensión alimenticia este Día del Padre.