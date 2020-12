‘¿Qué esperan, que me mate?’, mujer exige justicia por violencia familiar en Saltillo

Escuchar Nota

“Es lo que no entiendo, porqué, ¿qué es lo que esperan, que me mate?. Por eso ya no puedo, tienen que hacerme caso alguien, que me brinden el apoyo”, expresó Yesenia, a punto del llanto, frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.



, a quien ha denunciado en tres ocasiones previas. La cuarta fue la de ayer, cuando el hombre intentó matarla con un machete,para las Mujeres, donde están enterados de las golpizas que le dio su ex marido cuando vivían juntos, y las que le ha seguido propinando desde hace seis meses que se separó, intentando llevársela a vivir de nuevo con él a punta de golpes.A pesar de ya no vivir juntos, el hombre rompió envases de cerveza en la cara, le ha roto dientes, arrastrado en el piso y en una ocasión intentó llevarse a una de sus hijas, pero ella se armó de valor y logró arrebatársela. En todas las ocasiones interpuso la denuncia, pero nunca se giró orden de aprensión contra José Antonio, ni se le dictó restricción, ni le brindaron seguridad a ellaEsta vez, volvió a librar la muerte, pues por la mañana, su exmarido volvió a agredirla, pero esta vez, llevaba un machete en la mano, con la intención de matarla. Se salvó gracias a que uno de los hermanos de ella la ayudó a librarse de la muerte y huir.Cuenta impotente que en cada agresión, en vez de encarcelar a su ex marido, a ella le aconsejan ser internada en un albergue. Es decir, que él, siendo el agresor, le permiten andar libre, y a ella, la víctima, la quieren encerrar., expresó la madre de familia, quien luego de una cuarta denuncia, volvió a su casa temerosa, y esperando ahora sí, la actuación de la justicia.