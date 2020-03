Qué establecimientos deben permanecer abiertos en la Fase 2 del Coronavirus

Escuchar Nota

“Hago un llamado a que estemos tranquilos, el abasto está garantizado hasta ahora, el consejo de reunión empresarial y organizaciones nos comprometimos al abasto de suministro de alimentos y bienes de primera necesidad, el país tiene los recursos suficientes para que se garantice esto, sin embargo, se debe mantener la calma, no hacer compras de pánico no acaparar productos”, dijo.



, luego de que se activó la fase 2 de la propagación del coronavirus.“Estamos tratando de interpretar entre todos los estados, no está clara la información a nivel federal, sería importante tener claro el panorama de lo que se puede abrir y qué no”, dijo Yañez.En entrevista con Ciro Gómez Leyva para el noticiero Por la mañana, el presidente de la Antad señaló que hay tiendas que deben permanecer abiertas,, y otras no son tan importantes como papelerías,, entre otras, sin embargo, las autoridades deben de aclararlo a los empresarios y comerciantes.Sin embargo, el empresario pidió al gobierno federal garantizar la seguridad para evitar que se rompa la cadena de abasto, de lo contrario sería “terrible”, en una situación como la que enfrenta el país.“Le pedimos al gobierno garantizar la seguridad para que en las carreteras pueda fluir la cadena logística y en las tiendas no haya saqueos”, añadió.