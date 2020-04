Que Estado subsidie pago del agua durante pandemia: PAN

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PAN pide que el Gobierno del Estado subsidie el pago del agua potable a los usuarios del servicio doméstico, por los meses de mayo y junio, para ayudar a las familias ante la pandemia y la pérdida de ingresos.



Además, se plantea que no haya corte en el suministro para quienes presentan rezago en los pagos, independientemente de que se logre o no el subsidio.



Fernando Izaguirre Valdez, diputado local, refirió que el Gobierno de Yucatán ya hizo efectivo el subsidio en el servicio de agua potable y alcantarillado, mientras que en Quintana Roo, el Estado anunció que no habrá cortes y se darán exenciones o pagos diferidos a más de 520 mil familias.



En Tamaulipas el Gobierno del Estado formalizó acuerdos con las comisiones municipales de Agua potable y Alcantarillado, para subsidiar el agua durante abril y mayo, en aquellos lugares que están al corriente del pago y su consumo mensual sea de hasta 5 metros cúbicos.



“Debido a la situación laboral y económica que presenta nuestra entidad, resulta de vital importancia que el Gobierno del Estado apoye con el subsidio del pago de sus recibos, a todos los usuarios del servicio doméstico en los 38 municipios, durante mayo y junio”.



“Esto, con la finalidad de que la población que se ha visto afectada por la situación pandémica actual, pueda atender otras situaciones de primera necesidad como son la alimentación, el vestido y la vivienda”.



Izaguirre Valdez indicó que el Gobierno Federal prevé que las actividades “normales” del país se restablecerán en junio, sin embargo, la recuperación económica tardará meses por la pérdida de empleos y recortes salariales en algunas empresas donde están pagando el 50 ó 60%.