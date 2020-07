¿Qué fue de… Helen Hunt?

Escuchar Nota

Situación personal en los últimos años

¿Cambio de registros?

"(...) me encanta actuar. La gente dice: "Oh, has hecho un cambio hacia la dirección", y yo decía: "¡No, no lo hecho! Dame un trabajo ¡Tomaré cualquier cosa! Cuando no conseguía trabajos que me gustasen en la actuación me pasaba todo el rato escribiendo, escribiendo y escribiendo. Hace diez años de eso. Así fue como ocurrió 'Cuando ella me encontró'. Escribía todos los días. El culo pegado a la silla. Había ganado esta cosa (el Oscar) y tuve poder durante 10 minutos, y tenía un trato con Sony. Alguien me dio la novela 'Cuando ella me encontró', que me encantó, y me fui por este camino para intentar que se hiciera. Mientras eso ocurría, acababa de estar en la última gran ola de películas sobre personas que se hablan entre sí y tratan de quererse, y que se estaba reduciendo, estaba tratando de hacer una de esas películas. Así que seguí reescribiéndolo sutilmente".

Helen Hunt fue una de las grandes actrices de finales de los 90. Tenía a sus espaldas una carrera boyante, pero los últimos años de esa década y los principios de los 2000 la consolidaroncomenzó muy pronto a aparecer en series de televisión. En 1977 a los 14 años de edad, apareció en la gran pantalla por primera vez, en 'Montaña Rusa'.A ello le siguieron numerosos trabajos en televisión y algún que otro largometraje comoEn 1992 inició la serie 'Loco por ti' que duró siete temporadas y con la que Hunt consiguió varios, en la que era una científica que estudiaba el comportamiento de los tornados. En la siguiente se convirtió en Carol, la camarera que servía todos los días al maniático de Melvin.La aclamada película junto aUn año antes de eso, 'Twister', el blockbuster veraniego que protagonizaba Hunt recaudó casi 500 millones. Justo después protagonizó en el 2000 '¿En qué piensan las mujeres?' y 'Naúfrago', que recaudaron 375 y 430 millones respectivamente.Pero la etapa de celebridad no duró demasiado. Tras estos títulos después vinieron películas comoo 'Las Sesiones', las cuales no lograron llamar mucho la atención de los espectadores. Ni siquiera 'Bobby', la propuesta que había dirigido Emilio Estévez sobre el asesinato deAntes de eso, en 2007, Hunt realizó su primer trabajo detrás de la cámara, 'Cuando ella me encontró', una adaptación de la novela de Elinor Lipman. Para esta comedia romántica contó conAntes de su trabajo en la dirección,Sin embargo, la crítica americana volvió a pasarse con ella.Las rupturas son algo habituales en Hollywood. Sin embargo, Helen Hunt sorprendía a muchos en 2017 cuando rompió su relación con el productor Matthew Carnahan después de estar juntos durante 16 años y tener una hija en común, Makena Lei, nacida en 2004. Por lo visto no era la primera vez que lo dejaban, aunque esa fue la definitiva.Esa no fue una buena época para Helen en el terreno personal. El 17 de diciembre de 2016, su padre fallecía a la edad de 87 años.¿A qué se debió ese vuelco a la dirección? Aparte del hecho de que desgraciadamente Hollywood se olvida de las actrices cuando cumplen 40 años, Hunt también aclaraba el cambio a la dirección en una entrevista concedida aComo sigue comentando en la entrevista, en la industria actual no hay tanta cabida para las cintas en las que la habíamos visto. Pero que quede claro que Hunt nunca ha dejado de trabajar. Otra cosa es que su ritmo profesional se redujera de manera considerable, independientemente a la mala acogida que tuvieran sus trabajos.Tras un parón de tres años, en 2017 la actriz se unió a la serie deque mata a una persona blanca desarmada. Tras esa colaboración, no han faltado películas: 'Candy Jar' o 'A ganar' son cintas del pasado 2018. Tiene varios trabajos pendientes de estrenar comoHunt ha seguido creciendo como cineasta. Las malas críticas de su primera película no hicieron mella en ella, y ha seguido forjando su labor como realizadora principalmente en televisión (y ojo porque ha trabajado series muy conocidas): ha supervisado un episodio de 'Californication', dos de 'Revenge', en 'House of Lies', 'This Is Us' y 'Feud: Bette y Joan'. Además en 2015 realizó un segundo largometraje, 'Ride, al ritmo de las olas', que tiene una aprobación del 50%, en Rotten Tomatoes. También ha dirigido un capítulo de la nueva serie creada porTambién tengamos en cuenta una cosa:Sus bienes aumentaron considerablemente en 1998, cuando ella y compañero de 'Loco por ti', Paul Reiser, negociaron su sueldo y acordaron pasar de 250.000 dólares a un millón de dólares por episodio cada uno en la última temporada de la serie. Las ganancias en demás películas ha hecho incrementar mucho su patrimonio, con lo que la actriz no necesita prodigarse mucho.Ella sigue con sus proyectos, delante y detrás de la cámara, es muy activa en suy está muy comprometida con los problemas sociales, principalmente en lo que concierne a temas de igualdad.