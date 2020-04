Qué fue del actor Robert Powell, el protagonista de ‘Jesús de Nazaret’

Escuchar Nota

De acuerdo con numerosos historiadores (además de documentales de cadenas como Discovery Channel), Jesús de Nazareth habría sido un hombre moreno, de contextura algo robusta, de pelo corto y con barba frondosa.: pelo largo, barba moderada, mirada clara y tez blanca. Un retrato al que, en 1977, se le sumaron otras características, como el pelo ondulado, una delgadez llamativa y los ojos azules.en una miniserie de cinco capítulos. Se trató de Jesús de Nazaret (hoy considerado un clásico de Semana Santa), en la que el británico Robert Powell (75) encarnó a Jesús.En un comienzo, Zefirelli quería captar a un gran rostro de la industria para dar vida al icono.para encarnar al hijo de Dios. No obstante, cuando Powell se presentó para interpretar a Judas, supo que su físico podía coincidir más con las imágenes religiosas de Jesús. De esa manera, Zefirelli y Powell se embarcaron en una de las misiones más grandes de su vida: construir el personaje del hijo de Dios para la pantalla. "Queríamos combinar el Cristo divino con el humano. Pero descubrimos que no era posible. En el momento que comienzas a interpretarlo como una persona real, pierdes la divinidad. Y el elemento más importante de esta historia es que el personaje tiene que ser extraordinario", comentó Powell a History en 2017.Sin embargo,Y lo logró, con creces. Tras su estreno, Jesús de Nazaret fue nominada al Emmy y a seis premios, además de convertirse en una de las películas religiosas más vistas de todo los tiempos. "Creo que el papel y la película han tenido gran impacto porque fuimos poco específicos en nuestro enfoque de Jesús. Le presentamos a la audiencia algo con lo que podían trabajar: un Jesús para todos. Nunca nadie me ha dicho 'así no es como me lo imaginaba'", confesó Powell hace tres años. Aunque "transformarse" en Cristo también trajo fuertes consecuencias para el inglés,"Una vez estaba en Venezuela grabando una serie italiana, eray todos mis compañeros fueron a una misa enY cuando volvieron, todos estaban riéndose al almuerzo, diciendo 'qué bueno que no nos acompañaste a la iglesia, porque, detrás del altar, la imagen que veneran es la tuya'. Era un imagen de una revista", reveló al programa The Wright Stuff, en 2017. Fue entonces cuando Powell habría decidido buscar ayuda psiquiátrica. De acuerdo con numerosos medios de la época, el actor habría comenzado a sentirse confuso y le habría costado deshacerse, de alguna otra forma, de su personaje de Jesús.Porque, cuando fue elegido por Zefirelli para el rol de Jesús, Powell se encontraba viviendo con su novia, sin haber formalizado su relación. "Él tuvo que lidiar con el hecho de convivir con una mujer sin haber contraído matrimonio.publicó el periodista Quentin Falk en su libro Extraños, pero ciertos, momentos en la historia de la televisión, en 2014. Así, Powell se vio presionado a llegar al altar con la única mujer de su vida: la bailarina. Ella era muy glamurosa, aun lo es, y nos enamoramos muy rápido", confesó el actor a The Guardian en 2014, además de hablar sobre sus dos hijos, Barney y Kate, su nieto Oscar y los dos perros Cockapoo con los que convive.Es más, no volvió a destacar en el cine o en la televisión, a pesar de haber realizado más de 30 producciones. Entre ellas, el thriller Harlequin, la historia sobre un rey zulú Shaka Zulu y el film italiano D'Annunzio. Asimismo, ha prestado su voz para diversas animaciones y documentales, como el que estrenó History, en 2017, sobre el Redentor. Por otra parte, a sus 75 años, Powell se define como una persona tranquila, a la que le gusta la cerveza y no puede vivir sin Google Maps. "Encuentro increíblemente deprimente que, como otra gente, me desespere cuando no veo mi teléfono. Estoy pegado a él gran parte del tiempo y me gusta mirar Twitter y Facebook", confesó al Express, en 2017.