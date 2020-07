¿Qué función tienen los antiinflamatorios para tratar síntomas del COVID-19?

Escuchar Nota

"He tratado desde el principio (de la pandemia), de sugerir el uso del tratamiento del antiinflamatorio, yo lo he usado, he tenido mucha experiencia en mi vida, he trabajado en todas instituciones en hospitales, terminando en Veracruz en el ISSSTE y en el IMSS".



"Lo sugerí desde principio, el uso de la betametasona y dexametasona que es ocho o diez veces más potente que la prednisona que alguien la usó en Nueva York y le dio buen resultado".



"Se tiene que evaluar muy bien al paciente y a veces puede dar un antiinflamatorio oral siempre, como lo han dado en algunos países y pueden dar resultados".



"Pero si se necesita usar en un diabético el médico tiene que evaluar bien lo que va a hacer, corregir, neutralizar todos los problemas de esa enfermedad, y poner el antitinflamatorio, es algo de vida o muerte".



Aunque los antiinflamatorios han sido desestimados por el sector salud para tratar a pacientes contagiados de COVID-19, el médico militar con especialidad en Otorrinolaringología en la UNAM, Jerónimo Felipe Vila, pidió tomarlos en cuenta.Sostuvo que en la medicina privada uno de los "éxitos" es el uso de los antiinflamatorios, pero en el sector salud no lo conocen, algunos solo lo comentan pero no se atreven a usarlo porque le tienen "miedo".Sin embargo subrayó que esos fármacos deben siempre utilizarse bajo la cautela, recomendación y supervisión médica, no para cualquier paciente.Como toda la medicina, los antiinflamatorios tienen sus pros y sus contras, por ejemplo, por el lado positivo tienen una alta potencia en el cuerpo, ya que al aplicarse de forma intramuscular su efecto es rápido y dura cerca de dos semanas.y tratará las alteraciones por el uso de los tubos y los ventiladores.Lo negativo es que podría provocar reacciones secundarias, principalmente en diabéticos o personas con problemas cardiovasculares.