¿Qué funciones puedes usar gratis en YouTube Music? Aquí te contamos

Ciudad de México.- Como ya te pudiste haber enterado, o como te diste cuenta al intentar usar Google Play Music, la app YouTube Music ahora es la que se encarga de distribuir los contenidos en audio por parte de Google, esto con el objetivo de competir mejor con otras aplicaciones como Deezer, Spotify o Apple Music.



Probablemente no sabes si contratar o no el servicio, o si se ajuste más a tus necesidades. Por ello, aquí te presentamos algunas funciones nuevas que YouTube Music ofrece a sus usuarios gratuitos o suscriptores.



Contenido compatible con YouTube



La plataforma de video, sin lugar a dudas, es la gran referencia de la plataforma. Hasta el momento, el algoritmo de Music trabajaba mostrando sugerencias relacionadas con lo que se veía en YouTube.



Ahora, la plataforma permitirá que, a aquello que le des like en la plataforma de video, aparezca directamente en Music. Esta configuración la puedes cambiar para que se mantengan de la forma anterior.



Ojo, esto aplica tanto para los videos oficiales, como para los no oficiales que incluyan música. Según el portal especializado 9to5google, esto funciona tanto para móviles como para la versión de escritorio.



Eso sí, cabe destacar que si no tienes una suscripción de paga, tendrás que ver publicidad en muchas de las ocasiones que reproduzcas un contenido.



Ordenar tus listas alfabéticamente



En los últimos días, ha habido varios cambios en la plataforma. Uno de ellos es la nueva opción de ordenar de la A a la Z (o viceversa) tus contenidos guardados, así como en la medida que los guardaste en una lista.



Reproduce tu música en el coche gratis



Antes de esta actualización, solo los usuarios premium podían reproducir sus listas en Android Auto y CarPlay, y ahora, todos los usuarios, incluso los que usan de forma gratuita el servicio y disfrutar en el camino.



Bastará con usar el nuevo botón que se implementó en la aplicación, además lo podrás iniciar con los comandos de voz a través del asistente de Google para que no te distraigas en el camino.



Cambia tus listas de Google Play Music



Tras el cambio de la plataforma, Google permitió que sus usuarios pasaran sus datos e historial de la antigua aplicación a YouTube Music: listas de reproducción, los contenidos subidos, las compras y los me gusta. Esto lo puedes hacer hasta el mes de diciembre.



Sin embargo, los menores de 13 años no podrán pasar sus historiales, incluso si están dentro de un plan familiar: "Los niños menores de 13 años pueden utilizar la aplicación YouTube Kids en los países donde esté disponible. Sin embargo, no podrán usar ningún otro sitio web, función ni aplicación de YouTube hasta haber cumplido 13 años", aseguró un comunicado de la compañía.