¿Qué ha pasado con John Cena, luchador de WWE?

Ciudad de México.- Sin lugar a duda John Cena es la cara más visible de WWE, sin embargo, actualmente su participación es casi nula en la empresa, por lo que algunos fans se preguntan ¿qué ha pasado con él?



En 2017, fue el último año en el que John Cena tuvo mayor actividad, incluso fue Campeón de WWE. En septiembre se alejó de la empresa después de caer a manos de Roman Reigns. Posteriormente en Noviembre regresó como parte del equipo de SmackDown para Survivor Series, pero una vez terminada su participación, no volvió a aparecer hasta el 25 de diciembre, aunque solo realizó un combate.



John Cena regresó en 2018, buscando una lucha en Wrestlemania a como diera lugar, fallando en intentos por campeonatos y retos, finalmente enfrentó a The Undertakery fue derrotado. El resto del año tuvo apariciones esporádicas, siendo la última el 29 de diciembre.



Ya para 2019 solo luchó en un par de ocasiones, la mayoría en eventos no televisado. Además tuvo una pequeña aparición en WrestleMania 35 como el Dr. of Thunganomics y finalmente apareció en un especial de RAW en julio.







El motivo de tanto tiempo de ausencia y las pocas presentaciones en WWE, es que decidió probar suerte en Hollywood y actualmente está explorando la faceta como actor. Casualmente, hace varios años criticó a The Rock por darle predilección a esta carrera y solo aparecer pocas veces en WWE, pero más tarde aceptó que entendía a Dwayne Johnson.



En 2006, Cena grabó su primera cinta 'The Marine', la cual le comenzó a abrir la puerta a este mundo, pero en 2015 fue cuando comenzó a tener más trabajo en este rubro, participando en cinco cintas.



En 2017 grabó dos películas aunque que no requirieron mucha de su atención, pero en ese momento decidió que era momento de explotar esa faceta.



Fue así que en 2018 participó en 'Transformers: Bumblebee' y 'Blockers'. Y aunque en 2019 no presentó ninguna, para el siguiente año aparecerá en 'Rápidos y Furiosos 9'.



Por el momento el futuro de John Cena es incierto, pues aunque ha manifestado su deseo de regresar al ring, parece que podría no volver de tiempo completo, pues está disfrutando de su etapa como actor.