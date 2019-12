¿Qué ha pasado con Rubí, la famosa quinceañera?

¿Te acuerdas de, quien en sufue llamada "de México"?, muysí.Y es que la joven, quien ahora ya es mayor de edad, saltó a lay causó revuelo a partir de que se hizo viral un video en el queinvitaban a su fiesta de XV años.Rubí Ibarra, decaptó la atención de todo México y no solo eso, sino que gracias a lassu fiesta se hizo popular hasta en otras partes del mundo.La fiesta para celebrar sus 15 años fue en el 2016 por estas mismas fechas, en la Joya San Luis Potosí, hasta donde viajaron personas de toda la República para ser parte del gran acontecimiento.Mientras más, más despertaba las ganas de ir entre la gente,de proveedores de servicios para fiestas por unirse.Cantantes y agrupaciones también se sumaron yen una pachanga de grandes dimensiones: miles de personas acudieron.El día del evento, el 26 de diciembre, varios miles de personas acudieron a la cita provenientes de todo de, en un fenómeno sin precedentes.Pero después de todo eso... ¿qué pasó con la joven potosina? ¡Nada! No pasó nada.Si bien es cierto que luego de ser el centro de atencióncapitalizar su fama iniciando una carrera como cantante, paso sin pena ni gloria.Sí dio muchas entrevistas een los shows de cantantes consagrados en la música, pero al no tener una compañía discográfica que la respaldara su música tuvo una difusión limitada.Incluso su primer masivo fue en Monterrey, en las, donde lució acuerpada, escotada y con un look de alguien mayor, pero se topó con público frío que no le respondió.En el canal de YouTube RubiIbarraVevo hay videos de dos de sus temas "Juntos hasta el final", en colaboración con el grupo de música regional mexicana Reencarnación, subido el 14 de Febrero con más de 277 mil vistas y "Contéstame" que subió el año pasado, con más de 728 mil views.Además hizo campañas publicitarias para varias marcas de renombre, entre ellas Amazon, que revivió lapara publicitar sus productos.A pesar de eso, la carrera artística de la joven no despuntó, por lo que decidió hacer a un lado su faceta como artista y dedicarse a estudiar una carrera universitaria.Hoy, alejada de los reflectores, comparte un poco de su día a día en sus redes sociales e incluso se le ve asistiendo a la universidad, donde estudia una licenciatura en Ciencias de la Comunicación.Vive ahora en Matehuala, el municipio más poblado de su zona de