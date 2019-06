Qué ha sido de Barack Obama los últimos años

Barack Obama ha resultado ser todo un estuche de monerías. Tras abandonar la Casa Blanca ha tenido varias ocupaciones y para las elecciones del 2020, Joe Biden, vicepresidente del equipo de Obama , busca que el ex presidente lo apoye en su equipo como el formó parte del suyo. Por lo que veremos a Barack en las elecciones del siguiente año. ¿Que ha hecho los últimos años?En el 2018, Barack y Michelle Obama firmaron con Netflix para la filmación de series y películas de su nueva casa productora Higher Ground Productions. "Al tocar temas de raza y clase, democracia y derechos civiles, creemos que cada una de estas producciones no solo entretendrá, sino que nos educará, conectará e inspirará a todos", dijo al respecto el exmandatario.Se anunció el mayo pasado que con el respaldo del político se trabajan documentales biográficos, programas para niños, adaptaciones cinematográficas y series dramáticas.En mayo del 2017 ganó el Premio John F. Kennedy Profile in Courage, un premio otorgado a los funcionarios electos "que gobiernan por un bien mayor, incluso cuando no les interesa hacerlo".Al igual que su esposa, los dos han escrito sobre su experiencia en La Casa Blanca. El libro “Becoming” de Michelle fue publicado y considerado como un “best seller” en el 2018. Se espera que la autobiografía de Barack se publique en 2020 justo antes de las elecciones.Ha viajado alrededor del mundo tanto por trabajo o por placer, conociendo lugares espectaculares y ayudando a personas que lo necesitan.En 2017, el presidente número 44 de Estados Unidos, habló sobre el interés que tenía en abrir un centro de entretenimiento para jóvenes y programas comunitarios. "Lo que queremos hacer es la principal institución mundial para capacitar a los jóvenes en liderazgo para hacer una diferencia en sus comunidades, en sus países y en el mundo". El tiempo estimado de construcción es de 4 años, por lo que todavía no esta listo el “Centro Presidencial Obama”.No nos sorprende que uno de los ex presidentes estadounidenses más querido siga trabajando y ayudando a su país.