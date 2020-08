¿Qué hacer en caso de un incendio forestal?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Según los expertos, las personas más susceptibles son aquellas que presentan enfermedades crónicas cardíacas, pulmonares o asma, así como los adultos mayores.



Los niños tienen más posibilidades de verse afectados por las consecuencias derivadas del humo, ya que sus vías respiratorias, al estar en desarrollo, respiran más aire por libra de peso que los adultos y suelen estar más expuestos durante sus horas de juego y actividades en el exterior que los adultos.



¿Qué medidas se deben tomar en caso de incendio forestal?



Antes de un incendio

1. Regístrate en el sistema de alerta de tu comunidad y consulta las alertas de emergencia de los centros meteorológicos.



2. Infórmate sobre los planes de evacuación de tu comunidad, ubica las principales rutas de salida y busca lugares de refugio.



3. Ten un plan de evacuación para tus mascotas o ganado si es el caso.



4. Reúne suministros de emergencia con mascarillas N95, medicamentos, agua, alimentos enlatados, linternas, un radio con baterías, vendas, celular e identificaciones con fotos actualizadas. No te olvides de llevar alimentos y agua para tus mascotas.



5. Designa una habitación que pueda cerrarse al exterior. Cierra ventanas, puertas y coloca un filtro de aire portátil para limpiar el aire.



6. Guarda los documentos importantes en un lugar seguro y a prueba de fuego, haz copias digitales con contraseña para que después puedas consultarlos.



7. Utiliza materiales resistentes al fuego para construir o renovar tu casa.



8. Revisa o contrata una cobertura de seguro para que puedas recuperar tu casa en caso de daños fatales.



Durante un incendio

1. Sal de casa si las autoridades correspondientes dicen que evacues.



2. Si estás atrapado en casa en medio de un incendio, llama al 911.



3.. Escucha las noticias y alertas de emergencia cuando la amenaza crece.



4. Usa máscaras N95 para mantener fuera las partículas del humo.



5. Si no se te pide evacuar, pero existen condiciones de humo, quédate en un lugar seguro o ve a un refugio comunitario donde los niveles de humo sean más bajos.



Después de un incendio

1. Infórmate sobre cuándo es adecuado regresar a casa.



2. Evita entrar en contacto con cenizas calientes, árboles carbonizados o escombros humeantes que signifiquen un peligro de quemaduras.



3. Comunícate con tus amigos y seres queridos a través de redes sociales si no puedes utilizar los sistemas telefónicos.



4. Usa un respirador certificado o un residuos húmedos para minimizar la respiración de partículas de polvo.



5. Documenta los daños a tu propiedad con fotografías y haz un inventario de tus pertenencias. Comunícate con el seguro para obtener ayuda.