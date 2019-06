¿Qué hacer para no recibir llamadas molestas de los bancos?

Son las primeras horas de la mañana y el sonido del teléfono te despierta al sonar, contestas y la persona del otro lado de la bocina te da los buenos días para posteriormente ofrecerte algún producto financiero, regularmente una tarjeta de crédito que no necesitas. La solución es registrarte en el Registro Público de Usuarios (REUS).Se trata de un padrón de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que contiene información personal de los usuarios del sistema financiero mexicano que no desean ser molestados con publicidad y promociones por parte de las instituciones financieras.Puedes inscribir al registro dos números telefónicos particulares, uno de celular y uno fijo, también el número de la oficina, tú correo electrónico particular y tú correo electrónico laboral.Una vez que estés registrado, la Condusef te proporcionará un número de folio de inscripción en el REUS, que te permitirá realizar movimientos de alta, baja o actualización de datos y esperar 45 días naturales para que tus datos se actualicen y dejes de recibir llamadas o correos electrónicos de las instituciones financieras.El trámite lo puedes realizar en línea a través de la página de la Condusef; también acudir a las delegaciones y subdelegaciones de la comisión o bien, llamar al centro de atención telefónica al número 01 800 999 80 80.Ten en cuenta que este servicio no cubre llamadas de cobranza, encuestadores telefónicos ni llamadas con fines políticos,