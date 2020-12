¿Qué hacer para tener más suerte en 2021?

Escuchar Nota

La suerte no está echada todavía. Si quieres que el 2021 sea mejor que los meses que dejamos atrás, ahí van cinco rituales que, según las creencia, si los haces tendrás un buen año, ya sea en el dinero, el amor o incluso la salud, algo muy importante en estos momentos.Una tradición muy famosa en México es usar ropa interior de un color determinado. Los más famosos son el, colores que simbolizan el amor y el dinero, respectivamente.El usar ropa interior de color rojo, es uno de los rituales más utilizados durante el Año Nuevo, se dice que este color atraerá la suerte en el amor. Si estás en búsqueda de pareja, ¡íntentálo! No pierdes nada, ¿no?Si lo que necesitas es más dinero, opta por llevar, que simboliza la abundancia.También puedes optar por las dos, ya que hay ropa interior de ambos colores, mitad es de color rojo y la otra de color amarillo.Si lo que buscas es tenerpara el 2021, este es tu ritual. Al momento de realizar el brindis de Año Nuevo, coloca una joya de oro dentro de la copa de champán, normalmente se usa un anillo.Otro ritual, mejor conocido enes dejar la ventana y puertas abiertas para que de esta manera las malas vibraciones y energías salgan del lugar y así puedas comenzar el 2021 con toda la actitud positiva.Un ritual simple pero efectivo, es escribir todos tus propósitos para el año entrante. No te pongas retos imposibles, sino que se aconseja fijarse metas que puedes cumplir.Con información de La Opinión