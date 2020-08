¿Qué hacer si el cajero te da un billete falso?

Escuchar Nota

Si al pagar en un establecimiento o en el súper la cajera te dice que tu billete es falso, solicítale que te lo devuelva, ya que solamente el Banxico de México (Banxico), entidad que se encarga de emitir las monedas y billetes en circulación, es el único que puede decirte si efectivamente esto es verdad. Así que no lo destruyas y acude a tu banco más cercano.De acuerdo con el portal del Banxico, al acudir al banco de tu elección, coméntales que quieres validar si tu billete es auténtico o falso, la institución bancaria, que son las únicas que pueden retener estos billetes, y en 20 días hábiles bancarios deberá entregar la pieza al Banxico, el cual deberá responder en 10 días hábiles bancarios si se trata de moneda nacional, o 20 si se trata de moneda extranjera.El recibo o formato que te será entregado se le conoce como Recibo de Retención de Monedas Metálicas y/o Billetes Presuntamente Falsos o Alterados, que aunque un poco largo, también se le conoce como Anexo 6A, el cual deberá estar firmado por el cajero que lo recibió.Para conocer el resultado, puede preguntar en la institución de crédito que retuvo la pieza, o bien, consultarlo en:Si la pieza resulta auténtica, el banco que retuvo la pieza le reembolsará el importe correspondiente, pero si efectivamente es falso, quedará bajo guarda y custodia del Banco de México y no podrá recuperar el importe correspondiente.Es obligación de los bancos atender este tipo de eventos; sin embargo, para presentar la reclamación, sólo se tienen hasta 5 días hábiles bancarios posteriores a la fecha en que se recibió la pieza.Deberás acudir al banco al que pertenezca el cajero automático o la ventanilla bancaria.Entregar la pieza si aún la tienes. De lo contrario entrega tu Anexo 6.Entregar copia de su identificación oficial.Elaborar un relato de puño y letra detallando cómo obtuvo el billete, incluyendo la sucursal, fecha, hora, entre otros datos.Entregar el comprobante de la transacción; por ejemplo, recibo del cajero automático (sólo si cuenta con él, no es obligatorio).Al entregar la pieza recibirás un comprobante, con el cual en un plazo de 5 días hábiles bancarios contados a partir de la reclamación. La cual de ser a favor te entregará el importe de la pieza reclamada. En caso contrario, la institución de crédito deberá informarle, por escrito, las razones que hayan motivado su negativa.