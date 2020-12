¿Qué hacer si encuentras tu coche chocado en un estacionamiento?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Ante cualquier tipo de infortunio lo más importante es mantener la calma, sobretodo si encuentras tu auto chocado en el estacionamiento que lo dejaste. Ninguna reacción visceral solucionará el problema y tal vez solo lo agrave.



Lo primero que debes hacer es consultar tu póliza de seguros. Algunas aseguradoras cubren este tipo de accidentes siempre y cuando tu auto no se encuentre en un lugar prohibido para estacionarse.



¿Qué debo hacer?



Revisa el detalle tu póliza, si tu seguro se hace cargo de este daño. Estas coberturas se mencionan como daños por accidente, los cuales incluyen roces o choques mientras el auto se encuentre en lugares autorizados.



Consigue datos de testigos que puedan proporcionar información al ajustador



Reporta inmediatamente el daño a tu aseguradora



Revisa si en donde esta tu coche existen cámaras de vigilancia



No te apartes de tu auto hasta que llegue el representante de tu seguro



¿Qué pasa si no tengo seguro?



Si llegas a ver el auto que dañó el tuyo, podrás platicar con el conductor para llegar a un acuerdo. El auto que colisionó el tuyo puede tener seguro y este deberá llamarlo para negociar o podrán dar declaraciones ante el Ministerio Publico quien determinará quién es el culpable y este deberá cubrir los daños.



En caso de que el culpable se haya dado a la fuga o no supiste quién fue, tu tendrás que pagar las reptaciones de tu auto.



En México, por ley, es obligatorio tener un seguro para autos, ya sea por daños a terceros o en responsabilidad civil.



Con información de Oink Oink.