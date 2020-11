¿Qué hacer si eres víctima de fraude durante El Buen Fin 2020?

Escuchar Nota

tiene casi una década que comenzó en México. Este año su extensión será de 12 días, al contrario de ediciones anteriores que sólo duraba 4 días. Así, del 9 al 20 de noviembre del 2020 los compradores tendrán más días para visitar las tiendas evitando un flujo elevado de personas al mismo tiempo.En medio de una emergencia sanitaria las tiendas departamentales, pequeños comercios y el gobierno lograron ponerse de acuerdo para llevar a cabo El Buen Fin 2020 para reactivar la economía mexicana.Este año, la manera de comprar ha cambiado debido a medidas sanitarias que antes no existían. Pero lo que sigue igual son las ofertas y promociones que los clientes aprovechan para conseguir eso que siempre han querido a buen precio. Aunque con ello, también: falsas promociones, estafas o precios elevados.Todos los que son víctimas de fraude deben acudir a la(PROFECO), quien se encarga de defender los derechos de los clientes. Para El Buen Fin el organismo ha implementando las siguientes medidas para resolver cualquier problema que pudiera salir.La PROFECO hará un despliegue de mil representantes, quienes estarán cerca de las tiendas para ayudar y orientar a los compradores si tienen alguna duda. Si es posible, tratarán de resolver el problema en el momento.Durante los 12 días que dure El Buen Fin, el horario de atención a clientes vía telefónica será de 9 de la mañana a 9 de la noche. También se habilitará la posibilidad de enlazar llamadas entre el encargado legal de la tienda, el cliente y la PROFECO.En este sitio los compradores podrán levantar una queja vía internet, pero no se dará respuesta inmediata. Esta es la opción más tardada para que el problema sea resuelto.Incluso antes de que El Buen Fin diera inicio, los usuarios reportaban una inflación de precios en las redes sociales. Sin importar el producto que adquieras, los comercios están obligados a respetar los descuentos que publiquen, si no lo quieren hacer, aquí te contamos qué debes hacer.Antes de comprar y levantar cualquier denuncia, debes tener en cuenta muy bien las condiciones de la promoción o las llamadas, pues debajo del precio llamativo, puede haber un engaño que luego no podrás reclamar.Ten una captura del cartel donde viene la oferta o guarda ese folleto que te dieron mientras caminabas.Para cualquier duda, reclamo o devolución es necesario comprobar que adquiriste el producto,, ya sea físicos o electrónicos. Si es físico recomendamos sacarle una copia pues la tinta se borra fácilmente.Recuerda que estás en todo tu derecho de pedir que las tiendas respeten el descuento o artículo que hayas visto. No dejes tu dinero perder y acércate a un representante de la PROFECO, recuerda que puede ser tardado, pero necesario.