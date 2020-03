¿Qué hacer si tienes síntomas de coronavirus?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque hasta el momento no existe un tratamiento específico o vacuna para tratar el nuevo coronavirus Covid-19, la Secretaría de Salud ha difundido una serie de recomendaciones de cómo actuar si se presentara sintomatología.



Entre los síntomas del virus, los cuales son muy semejantes a los de la influenza, se encuentra la fiebre mayor a 38 grados, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y, en los casos más graves, dificultad para respirar.



En caso de presentar sintomatología, se debe acudir a la unidad de salud correspondiente para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado. Además, es importante seguir las siguientes recomendaciones: no automedicarse, seguir las indicaciones del médico, mantener reposo en casa.



No saludar de mano, beso o abrazo, lavarse las manos frecuentemente o bien, desinfectarlas con gel con base de alcohol al 70 por ciento, consumir diariamente verduras, frutas y por lo menos ocho vasos de agua simple, así como lavar con agua, jabón y cloro los platos, vasos y cubiertos que se utilicen.



Esto, debido a que el nuevo coronavirus se transmite de una persona infectada a otras mediante el aire, al toser y estornudar, al estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie contaminada con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos.



Para las personas con síntomas que han realizado un viaje a algún país con transmisión local del Covid-19, se recomienda solicitar atención médica inmediata e indicar su antecedente de viaje.



En tanto que, si se tuvo contacto con alguna persona en la que se ha confirmado la enfermedad por el virus y se presenta signos de la enfermedad respiratoria se debe solicitar la atención médica inmediata, indicar el contacto y vigilar la salud hasta dos semanas después.