¿Qué hacer tras un accidente vial?

Ciudad de México.- Los minutos que siguen a un accidente vial son vitales. El primer paso es tratar de recuperar la calma para reaccionar de la mejor forma y evitar que se vuelva algo más grave, aseguró César Girón, gerente de prevención de riesgos de Quálitas.



A partir de ese momento, lo ideal es seguir una serie de pasos que permitan salvaguardar la integridad de uno mismo y de los demás involucrados. Conoce el protocolo recomendado por el especialista.



Salvaguarda tu integridad



Tras guardar la calma, lo primero que debes hacer es asegurarte de que te encuentras bien y que no sufriste ningún tipo de lesión. Posteriormente, verifica cómo se encuentran los demás pasajeros, en caso de que viajes con alguno. Si te encuentras en condiciones, desciende del auto para auxiliar a los demás involucrados.



Primer contacto



Comunícate con tu aseguradora de inmediato. Además de que te orientarán sobre qué hacer, serán los encargados de ponerse en contacto con los equipos de emergencia en caso de que haya alguna persona lesionada. Es muy importante que no intentes huir, y, en caso de que el otro conductor lo haga, no lo persigas.



Sal del camino



Si tu vehículo enciende, deberás retirarlo de la vía para no obstruir el tránsito u ocasionar otro accidente. En caso de tratarse de una carretera con acotamiento, estaciónalo sobre el mismo y enciende las intermitentes. Es muy importante colocar los triángulos de emergencia a una distancia de 50 metros para alertar a otros automovilistas o de 100 metros, en caso de que tengas que permanecer en una curva.



Coopera con el ajustador



Asegúrate de no realizar ninguna negociación previa a la llegada del representante de la compañía de seguros y, una vez que éste se encuentre en el lugar, coopera con él contándole con la mayor precisión posible qué fue lo que ocurrió. De acuerdo con Girón, si tu declaración involucra algún dato falso, el proceso puede tomar mucho más tiempo del necesario.