Qué hay que saber de los fondos de inversión

Opciones para invertir y obtener rendimientos existen muchas en el mercado, así como hay inversionistas que no toleran los riesgos, se encuentran otros que prefieren arriesgarse para obtener más rendimientos,. Antes de apostar por este instrumento, se debe analizar qué ofrece, cómo funciona, así como los beneficios y riesgos que conlleva.Ladetalla que los fondos de inversión tienen como objeto invertir en una amplia gama de instrumentos financieros; generalmente están dirigidos a pequeños y medianos inversionistas.Estos fondos fungen como un mecanismo de inversión que reúne a un grupo de interesados para que inviertan su dinero en conjunto; para ello, son manejados por profesionales, con la finalidad de generar rendimientos a través de la inversión en carteras diversificadas.En general, un fondo de inversión está compuesto por una cartera que incluye diferentes activos que suelen ser bonos, acciones, divisas,, existen cuatro tipos de fondos de inversión: renta variable, instrumentos de deuda, de capitales (también conocidos como Finca) y de objeto limitado.Su funcionamiento consiste en que el fondo es dividido en un cierto número de títulos con un precio establecido y cada inversionistaLos rendimientos se obtienen a partir de cómo se mueve el precio de los activos en el mercado, es decir, si el fondo se invierte en acciones o bonos y éstos suben, el precio de los activos también lo hará; en cambio si éstos bajan, los activos también., explicó que uno de los beneficios de los fondos de inversión es que le permiten al pequeño inversionista acceder a productos financieros y mercados a los cuales sería difícil o costoso acceder como un inversionista individual.Otra ventaja es que al ser productos diversificados, es decir, que invierten en distintos tipos de instrumentos, permite que se pueda apostar en más de un solo producto financiero a la vez, lo que beneficiará los rendimientos que se puedan obtener.“Son instrumentos gestionados por un equipo de especialistas en inversiones, los cuales administran los fondos con altos estándares de calidad”, aseguró.Detalló que en caso de que el accionista tenga duda en qué se invierte su dinero, esta información es pública y de libre acceso, lo que permite al inversionista saber en qué valores está su dinero.Para ayudar a los accionistas a conocer las empresas que manejan este tipo decuenta con un comparador donde se pueden ver los rendimientos y características de todos los fondos que operan en nuestro país.De acuerdo con laen todos los fondos de inversión hay un riesgo asociado, el cual dependerá de la volatilidad y la calificación que tengan en el mercado.Un punto a considerar es que no tienen un rendimiento garantizado y mientras más arriesgado sea el fondo, es decir, menor porcentaje esté invertido en instrumentos de deuda, mayor será la expectativa de rendimiento.A decir del subdirector de Principal, una recomendación para considerar es fijarse en los rendimientos de los fondos en distintos periodos de tiempo, es decir, no sólo fijarse en el desempeño del último mes o de los últimos 12 meses, sino ver su comportamiento en periodos de tres o cinco años.Este ejercicio ayudará al inversionista a conocer la consistencia en el desempeño del fondo y a entender mejor el comportamiento del mismo.