Que homicidas de enfermeras del IMSS paguen con todo el peso de la ley: Emilio De Hoyos

“Como Congreso de Coahuila nos hemos preocupado y ocupado en lograr la igualdad de género lo cual es un pilar fundamental para alcanzar un verdadero respeto a los derechos humanos. Sin embargo, sabemos que esto no es posible si no prevenimos y ponemos fin a la violencia que enfrentan las mujeres y las niñas”



“En el Grupo Parlamentario de Partido Unidad Democrática de Coahuila condenamos enérgicamente el triple feminicidio de las enfermeras del IMSS, es un hecho por demás doloroso e indignante y por tanto pedimos que se realicen las investigaciones correspondientes con la mayor pericia ministerial, de tal suerte que quienes hoy están detenidos y son señalados como presuntos culpables, de ser el caso, no encuentren una grieta legal para obtener su libertad, y que paguen con todo el peso de la ley”, al realizar un pronunciamiento donde condenó los atroces actos y expresó su solidaridad y condolencias con los familiares de las víctimas.Indicó que este hecho recuerda que la violencia contra las mujeres no ha cesado y llama a redoblar esfuerzos y cerrar filas en un tema tan delicado que afecta a la sociedad.Agregó que a pesar de los esfuerzos que se han traducido en la ampliación del manto protector de la ley para las mujeres que sufren violencia, falta mucho por hacer, se tienen que redoblar esfuerzos, pero también reflexionar como sociedad el porqué de estos actos, que no dejan de terminar con la violencia y el estigma hacia las mujeres y las niñas.“Reiteramos nuestra solidaridad, condolencias y pronta resignación para los familiares de las víctimas” puntualizó Emilio De Hoyos a nombre del