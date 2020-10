¿Qué impacto tiene para las elecciones en EU que Donald Trump tenga Covid-19?

Escuchar Nota

"Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos juntos!", escribió en Twitter Trump, al dar la noticia de su positivo.

"Siguiendo los lineamientos de los CDC, (Trump) no podrá asistir a eventos masivos", dijo Mosbacher, "pero es totalmente posible hacer un debate virtual en dos semanas".

"El presidente continuará trabajando desde la Casa Blanca".

"Es un guerrero y un luchador y no anticipamos en este momento que quedará incapacitado", dijo Mosbacher en el Today. "Así que nos sentimos muy optimistas acerca de esta situación".

Se convirtió en el paciente de más alto perfil del mundo de una enfermedad que ha matado a más de un millón de personas".Así ha descrito el sitio Político atras darse a conocer su positivo porHasta este momento, según funcionarios de laDurante meses, el presidente estadounidense minimizó la pandemia y se mostró escéptico sobre la gravedad de la enfermedad, pese a que Estados Unidos acumula 208.000 fallecidos por covid-19, la cifra más alta de muertes en el mundo.Pero la noticia del positivo de Trump, y de su esposa Melania, llega en un momento particularmente delicado: solo un mes antes de la elección presidencial en la que el actual mandatario se mide al demócrata Joe Biden.Biden dijo que "rezaría por la salud y la seguridad" de Trump y su familia.Una de las grandes cuestiones ahora es cómo afectaráAnalizamos esta y otras interrogantes que deja este positivo.El médico de Trump, Sean Conley, emitió un comunicado a última hora del jueves, diciendo que el presidente y la primera dama estaban "bien en este momento y planean quedarse en la Casa Blanca durante su convalecencia".El médico no proporcionó más detalles.Según el examen físico más reciente de Trump, realizado a principios de este año, pesaba 110,7 kg.Esto se considera obeso para su altura de 1,9 m.Pero el doctor Conley dijo en ese momento que el presidentePara el caso del nuevo coronavirus, la edad es un factor de riesgo claro: a mayor edad, mayor es el peligro de que una infección por coronavirus se convierta en una amenaza para la vida.Según los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés),Los CDC dicen quePara Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC para Norteamérica, es difícil decir exactamente cuán trascendental es esto a tan solo 32 días de las elecciones estadounidenses.Esta ya era una campaña muy particular, sin eventos masivos debido a la pandemia.No obstante, Mica Mosbacher quien forma parte del equipo de asesores de la campaña de Trump, dijo este viernes en el programa Today de la BBC que se sienten "muy optimistas" y no descarta que el debate se pueda hacer de manera virtual.También está por ver cómo maneja esto la campaña del mandatario, que según Zurcher tendrá que responder por qué el presidente adoptó una actitud aparentemente tan arrogante hacia la pandemia, y cuántos altos cargos en la Casa Blanca pueden haberse vistos expuestos.En cualquier caso, eSegún la ley estadounidense, las elecciones presidenciales se llevan a cabo el martes después del primer lunes de noviembre, cada cuatro años, por lo que este año son el 3 de noviembre.Se requeriría una mayoría en ambas Cámaras del Congreso -Cámara de Representantes y Senado- para cualquier cambio de fecha.Pero incluso aunque se cambiara, la Constitución estadounidense establece que una administración presidencial solo dura cuatro años. Entonces, el mandato del presidente Trump expirará automáticamente al mediodía del 20 de enero de 2021.Por ahora, no se ha informado que el presidente se encuentre mal, y este es un escenario que no anticipan desde la campaña de Trump.No obstante, si resulta gravemente enfermo y no puede cumplir con sus deberes, la 25ª Enmienda la Constitución de Estados Unidos establece que el presidente puede entregar el poder a su vicepresidente, lo que significa quePence dio negativo en la última prueba que se le realizó, este viernes, según informó su vocero.Esto sucedió durante las administraciones deSi Pence quedara incapacitado también, bajo la Ley de Sucesión Presidencial Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, una demócrata, sería la siguiente en la fila, aunque los expertos constitucionales dicen que tal transferencia de poder generaría batallas legales.