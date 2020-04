¿Qué implica devolver tiempos oficiales a la radio y TV?

Escuchar Nota

“Con esta medida ellos van a poder comercializar esos tiempos y son ingresos que les van ayudar a mantener sus empresas, y sobre todo a mantener el trabajo de muchos quienes laboran en esta industria, vamos a seguir informando de otras medidas para ayudar a que la economía”, dijo.

#Nacional: El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy firmará un convenio con empresarios de radio y televisión para devolverles los espacios oficiales dedicados al Ejecutivo federalhttps://t.co/w0RbqExvH5 — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) April 3, 2020

"Es una buena noticia la que ha dado el Presidente para las audiencias de la radio y TV mexicanas, dado que tendrán un poco menos de propaganda oficial", subraya Javier Tejado Donde.

"Pero, dada la coyuntura del país, el servicio público de radio y TV sí requiere de un análisis serio de medidas oficiales para darle viabilidad. Cientos de estaciones de radio están a punto de desaparecer y miles de empleos están en riesgo", opina.



Y agrega: "Ojalá el anuncio de hoy sea el inicio para repensar las condiciones de operación y sobrecarga regulatoria de la radiodifusión mexicana, una industria cultural de la mayor importancia, más en momentos como los que estamos viviendo, en donde es la parte vertebral de la comunicación en el país"

El presidenteanunció que firmará un decreto parapara que los espacios puedanEn su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario recordó que la industria le había pedidoCabe destacar que los concesionarios de radiodifusión hacen: un primer y gran pago es en efectivo, que se paga por adelantado a laEl segundoy son los tiempos con los que, de manera gratuita,En su columna para el diario, afirma que, y menos cuando el Internet ha revolucionado al sector.El columnista considera que la intención puede ser buena, porque la la radio y televisión serían "más competitivas",. "Es una buena noticia para las audiencias de la radio y TV mexicanas".Sin embargo "no es correcto" que los concesionarios vayan a poder cambiar un spot oficial por un anunciante que pague.En el texto periodístico recuerda que el artículo 237 de laseñala que la radio y televisión tienen un porcentaje de minutos máximo al día.Indica que para contabilizar el tope de publicidad no se deben de calcular “las transmisiones correspondientes a los tiempos de Estado, boletines (oficiales) y otros tiempos a disposición del Poder Ejecutivo”.Por lo tanto, desaparecer una parte de estos tiempos que usa el gobierno actualmente no hace que la radiodifusión pueda comercializar más. "".Es "poco menos propaganda oficial" dado que se trata de 30 segundos por hora.