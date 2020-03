¿Qué implica la emergencia por coronavirus en EU?

Escuchar Nota

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/D975UkADhj — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2020

El Presidente de Estados Unidos, Donalden el país.Bajo laa las áreas afectadas por el brote.para el alivio de desastres para abordar la crisis.Brinda a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias la autoridad para coordinar el alivio de desastres del Gobierno.Permitirá a los Estados solicitar que el Gobierno federal pague el 75 por ciento de algunos gastos relacionados a los trabajadores de emergencia, pruebas de salud, suministros médicos, vacunas, seguridad para unidades médicas, entre otras.Una emergencia nacional en Estados Unidos, convocada a través de la Ley Stafford,Sin embargo,, como en los estados que pueden ser afectados por tornados o huracanes.En pocas ocasionespública.El Secretario de Salud del país, Alex Azar, ya había declarado una "emergencia de salud pública" el 31 de enero, que dio a los departamentos de sanidad estatales y locales más flexibilidad para operar en el combate al virus.La intención del Congreso, con esta ley, es proveer una continuidad ordinaria de los medios de asistencia de los Gobiernos federal y locales para asumir sus responsabilidades de aliviar el sufrimiento que resulte de desastres".Stafford Act.Permites -como ayudas por desempleo, cupones de comida-.Sin embargo,. Una pandemia no está en la lista.Abarca una definición más amplia y sí cubriría una crisis como la del coronavirus.Este tipo, empero, da menos autoridad al Presidente. Por ejemplo, no podría utilizar recursos de apoyos a desempleados y otros fondos.Los recursos, en todo caso, estarían dirigidos a la Agencia Federal de Manejo de Emergencias para que apoyen a los Gobiernos estatales y locales en labores de contención del Covid-19.¿Qué otras leyes puede usar Trump?El año pasado, Trump declaró una emergencia en la frontera sur para evitar la aprobación del Congreso y desviar fondos de diversos programas del Pentágono a la construcción del muro entre Estados Unidos y México.Esa declaración se hizo bajo la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, no con la Ley de Stafford.Esta ley, por lo que daba al Presidente un rango más amplio para declararla.La Ley de 1976 da poderes extraordinarios al Ejecutivo, con los que puede, por ejemplo, hacer este tipo de desvíos, controlar el internet o suspender leyes.La Ley Stafford sólo actúa con la FEMA.El ex Presidente BarackH1N1.