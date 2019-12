Que la neumonía no arruine tu Navidad; ve estas recomendaciones

Ciudad de México.- Para prevenir la neumonía en esta época decembrina, caracterizada por los festejos de Navidad y Año Nuevo, especialistas de la Fundación Carlos Slim recomendaron algunas medidas de prevención.



¿Qué es la neumonía?



La neunomía es una infección que inflama los alvéolos en los pulmones y es común que las personas la contraigan, principalmente debido al clima frío.



Los síntomas…



La neumonía causa síntomas como:



• Tos

• Fiebre

• Escalofríos

• Dificultad para respirar



Por estos padecimientos, en bebés y adultos mayores puede ser mortal.



Las recomendaciones…



Para prevenir la neumonía es importante tomar en cuenta:



• Vacunarse contra la gripe, para lo cual deben consultar a su médico para asegurarse de que puedan recibirla.



• Asegúrese que los niños estén vacunados, especialmente si convivirán con otros niños o recibirán cuidado infantil en grupo.



• Practicar una buena higiene



• Lavarse las manos o use desinfectante a base de alcohol.



• No fumar, porque hacerlo daña la capacidad de sus pulmones para combatir infecciones.



• Dormir lo suficiente (ocho horas diarias), haga ejercicio al menos una hora cada día y coma sano, a base de frutas, verduras, cereales y oleaginosas naturales.



Nuevo antibiótico permite tratar neumonía



De acuerdo con un grupo de investigadores, la versión actualizada de un antiguo antibiótico funciona bien contra la neumonía y las infecciones graves de la piel, lo que brinda a los médicos una nueva opción para combatir estos males.



En dos ensayos, los especialistas hallaron que el nuevo fármaco, llamado “omadaciclina” (omadacycline en inglés), funcionaba tan bien como los antibióticos estándar en el tratamiento de pacientes con neumonía o infecciones cutáneas “adquiridas en la comunidad”. Esto significa que se enfermaron en el mundo real, en lugar de desarrollar infecciones mientras estaban en el hospital, que suelen ser más graves.



La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó la omadaciclina en octubre del año pasado, cuando la agencia revisó los hallazgos del ensayo. Los resultados se publicaron en la edición del 7 de febrero de la revista New England Journal of Medicine.



El medicamento es una tetraciclina renovada y “modernizada”, indicó el doctor e investigador principal Evan Loh, presidente de Paratek Pharmaceuticals, el fabricante del fármaco con sede en Boston.