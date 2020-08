¿Qué le contestaron a Mario Delgado mientras se hacía pasar por chofer?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, subió a sus redes sociales un video donde se hace pasar por chofer de una aplicación para preguntar a los pasajeros su opinión sobre los políticos, la economía y la renovación de la dirigencia nacional de Morena.



En el experimento, el diputado federal ofreció gel antibacterial y hizo preguntas sobre la pandemia del covid-19, la economía, Morena y el actual gobierno de la Cuarta Transformación.



"A ver cómo nos va ¿A poco no se han confesado con un taxista, le platicamos todo, no?", manifestó a sus seguidores el también presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en un video difundido en Facebook.



Con cubrebocas, Mario Delgado transportó a tres pasajeros: una mujer de la tercera edad llamada Josefa, un empresario y un joven que dijo llamarse Mario.











En el video le preguntó a la señora Josefa si le gusta la política, a lo que le respondió que no.



"Cada vez que un partido toma las riendas del país, al principio tenemos muchas esperanzas y ya con el tiempo nos decepcionamos mucho”, contestó.



El diputado cuestionó a la pasajera si recibe la pensión que el gobierno federal da a los adultos mayores, quien afirmó ser parte del programa social.



A su tocayo, el estudiante, sobre Morena y su renovación.



"A mí me gustaría que fuera una elección donde todos pudieran opinar, aunque no todos son militantes de Morena a todos les interesa quién dirige”, respondió el usuario a propósito de la renovación de dirigencia



Al final de los trayectos, el diputado se identificó con los pasajeros.



Con sorpresa, la señora Josefa dijo que sus ojos se le hacían conocidos a ver una imagen suya en la estación del metro Pino Suárez.









Con información de Excélsior