Que lo sucedido en Allende no se repita: Segob

Como Estado mexicano existe el compromiso de evitar la repetición de atrocidades como la ocurrida en Allende, Coahuila, en marzo de 2011, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.Al acudir en representación del Gobierno de México al acto de disculpa pública junto al gobernador Miguel Ángel Riquelme; el Primer Visitador General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava Pérez y el presidente municipal de Allende, Antero Alvarado Saldívar, la funcionaria dejó en claro la convicción de la administración federal de trabajar por desterrar estos hechos que han sido dolorosos para nuestro país.“No es un acto protocolario, no es solamente el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.“Estamos aquí por una convicción personal e institucional porque para el Gobierno de la República, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo ha dicho, ésta es la prioridad número uno de su gobierno”, refrendó.Recordó que entre el 18 y 21 de marzo de 2011, en este municipio se cometieron violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de esta localidad ante la omisión y complicidad de autoridades frente a los delitos cometidos por el crimen organizado.Aunque las cifras oficiales hablan de 26 personas asesinadas por el Cártel de Los Zetas, hay versiones que en esos ataques desaparecieron hasta 300 personas. Y todo ello con la complicidad de las autoridades locales, reconoció Sánchez Cordero.“Autoridades de alto nivel sabían que esta organización criminal tenía planeado que se realizaría un ataque en Allende y acordaron con ellos no entrometerse. Estas autoridades durante la masacre misma, a pesar de ser garantes de la seguridad e integridad de los habitantes, a pesar de las llamadas de auxilio tomaron la decisión de no intervenir.“Peor aún, funcionarios públicos fueron los que tomaron a pobladores y los entregaron a esta organización criminal”, señaló.Ante familiares de las víctimas, la secretaria Olga Sánchez Cordero afirmó que como Gobierno harán frente a las demandas de justicia.“El presidente de México nos instruyó a ver a las víctimas a los ojos, a no escondernos ante su justificado enojo, a pedir disculpas como Estado, y a realizar todo lo que esté en nuestras manos para reparar los agravios individuales y colectivos.Que lo sucedido en Allende no se vuelva a repetir nunca más en ningún otro rincón de nuestro país”, afirmó.En la plaza pública de Allende, la responsable de la política interior se pronunció porque la voz de las víctimas haga eco “y nos ayude a reconstruir el tejido social y a sanar juntos la fractura que creó la masacre de Allende y todo el país”.La secretaria Olga Sánchez Cordero sostuvo que la dependencia a su cargo apoyará a las víctimas para garantizar sus derechos humanos y la reparación integral del daño.