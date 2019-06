Que Maxi Meza sí quería irse de Rayados

Maximiliano Meza, volante de Rayados, sí quería marcharse a Boca Jrs.Gustavo Alfaro, director técnico de "Xeneize", dijo que Meza sí quería regresar al futbol argentino pues el propio jugador se lo confirmó."Maxi Meza está complicado por las cuestiones económicas porque el chico sí quería venir, él manifestó que quiere venir, ayer tuve la posibilidad de hablar por teléfono con él y queremos ver si existe alguna posibilidad de que nos abran una puerta para negociar", dijo esta mañana en conferencia de prensa.Aunque Daniel Angelici, presidente del club sudamericano, advirtió ayer que desistirían por el mediocampista del Monterrey, Alfaro mantiene la esperanza de que una posible negociación.El club albiazul rechazó una oferta de 15 millones de dólares por él, informó Angelici en Argentina.El técnico bostero recordó cuando coincidió con Meza en el Gimnasia y bromeó con el jugador."Le dije a Meza que le diera un planchazo al técnico."Hablaba con Maxi Meza, y hablábamos de la época de Gimnasia, yo le decía 'acordate cuando me veniste a plantear a mí que te querías ir a Independiente, no dudaste', le digo me das mucha confianza"El argentino actualmente se encuentra entrenando en pretemporada bajo las órdenes del técnico Diego Alonso.