Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una serie de monedas mexicanas saldrán de circulación a partir del 2021, aquí te decimos cuáles son para que tomes tus precauciones.



El Banco de México (Banxico) está en proceso de retirar algunas monedas de circulación con valores de los 10 a los 100 pesos.



Al igual que sucede con los billetes, esto no quiere decir que las monedas que aún tengas en tu poder no sean validas, sino que al llegar a una institución bancaria serán retiradas.



Debido a que las monedas en cuestión son de diferentes valores y familias, te sugerimos tomar nota al respecto y consultar sus detalles para que no sufras un imprevisto.



¿Qué monedas saldrán de circulación en México?



Monedas metálicas de la familia B: estas se pusieron en circulación durante 1993 y están expresadas en nuevos pesos.



Monedas metálicas de la familia C: se introdujeron al mercado a partir de 1996 y forman parte de las monedas que hicieron posible el cambio de unidad monetaria. Están expresadas en “pesos”.



¿De qué valor serán las monedas que saldrán de circulación?



Moneda de 10 centavos con fecha de 1996



Moneda del Señor del Fuego con valor de 20 pesos y del año 2001

Moneda de 100 pesos por el aniversario del Quijote de Cervantes

Moneda de 100 por el 80° Aniversario de la Fundación del Banco de México

Moneda de 100 pesos por el 470° Aniversario de la Casa de Moneda de México

Monedas de 100 pesos por el 100° Aniversario de la Reforma Monetaria

Moneda de 100 pesos del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas

De la familia B las monedas que quedarán fuera serán:

Moneda de 20 nuevos pesos con el rostro de Miguel Hidalgo

Moneda de 50 nuevos pesos con un relieve de los Niños Héroes



Con información de Milenio.