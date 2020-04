Que nadie se quede sin un salario diario en esta pandemia: pide Obispo a Gobierno

Escuchar Nota

“Hoy el Papa Francisco exhortó a los gobiernos a no dejar sin un salario a los ciudadanos; yo hago este llamado al gobierno de este país, que se garantice un salario para las personas que han quedado sin trabajo por estas restricciones”

“Les pido a los sacerdotes que no ofrezcan la venta de artículos religiosos propios de este tiempo como cirios, porque la gente va a acudir a los templos y podrían ocasionarse contagios” señaló Vera López.

El obispo de Saltillo, Fray, la cual ofreció especialmente por los presos, pues debido a la pandemia por Covid-19 no pudo hacer su tradicional visita a los Centros de Readaptación Social.Desde allí, en esta contingencia que ha dejado a millones de desempleados.Dentro de su homilía el jerarca de la Iglesia Católica en Saltillo, quienes quizá se retrasen en los pagos y no sacarlos de las propiedades, pues aseguró que de hacerlo estarían atentando contra su salvación.También, sobretodo la de quedarse en casa y mantener una sana distancia, por lo que también exhortó a los presbíteros a no hacer actividades que puedan ocasionar aglomeraciones.