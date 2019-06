Que nadie separe nuestra bonita amistad: AMLO a EU

En el marco del inicio de los trabajos de la refinería de Dos Bocas, ante buena parte de su gabinete, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema de la relación bilateral con Estados Unidos e improvisó para lanzar, dijo, un memorándum al pueblo de Estados Unidos: "Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita y sagrada amistad".Como colofón de su trabajo, en medio de su discurso, recibió algunas tarjetas que lo pusieron al tanto del nuevo mensaje del presidente Donald Trump en el que demandaba acción, no diálogo.López Obraor dijo que desde aquí "mi tierra, mi agua" lanzaba un mensaje:"El gobierno México es amigo del gobierno se Estados Unidos; el presidente de México quiere segur siendo amigo del presidente Donald Trump, pero sobre todo los mexicanos somos amigos del pueblo estadounidense, a ellos me dirijo desde Paraíso, Tabasco. Juremos que nada ni nadie separe nuestra bonita amistad ". Eran apenas las 13:45 horas.Habían pasado unos minutos desde que Trump había lanzado un nuevo mensaje hostil en su cuenta de Twitter: "México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que han estado 'hablando' durante 25 años. Queremos acción, no hablar. Podrían resolver la crisis fronteriza en un día si lo desean. De lo contrario, nuestras empresas y empleos están regresando a los Estados Unidos".