¿Qué necesita Trump para ganar la elección presidencial?

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El presidente Donald Trump cuenta con 214 votos electorales, de acuerdo con la proyección de AP. Para ganar necesita 270 y a continuación te decimos cómo podría conseguirlos.



Trump aventaja en Georgia (16 votos electorales), Pensilvania (20 votos), Carolina del Norte (15) y Alaska (3), de acuerdo con los conteos de votos que aún se realizan en esas entidades.



De ganarlas todas, llegaría a 268 votos, por lo que requeriría triunfar en Nevada.



Si bien actualmente ventaja Joe Biden, la batalla es cerrada. Con el 75 por ciento de los votos escrutados, Biden aventaja con 588 mil 252 sufragios (49.3 por ciento), frente a los 580 mil 605 votos de Trump ( 48.7 por ciento) .



Otra opción, aunque menos probable para Trump, es Arizona. Si bien AP ya le otorga el estado a Biden, otros medios como CNN no se lo han asignado. Una 'remontada' en el estado también le abriría la opción a Trump de ganar la elección.



A dicha entidad habría que sumar triunfos en Carolina del Norte (15), Alaska (3), donde lleva ventaja, más Pensilvania y Georgia.



Consulta aquí los resultados de la elección presidencial



Se esperaba que Michigan quedara definido este miércoles, sin embargo el equipo de campaña de Donald Trump presentó una demanda para detener el conteo de votos.



Your browser does not support the iframe HTML tag. Try viewing this in a modern browser like Chrome, Safari, Firefox or Internet Explorer 9 or later.



Con información de El Financiero