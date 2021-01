¿Qué necesitan los Cowboys para amarrar título de la NFC Este?

Escuchar Nota

Los(6-9) vencieron a lasen la semana 16 de la NFL, por un contundente resultado de 37-17, el cual mantiene con opciones de postemporada a la escuadra comandada porde cara a la última jornada de la temporada regular.Con dicho resultado, combinado con la derrota delen contra de las(20-13), los Vaqueros se mantienen con opciones de ganar el Este de la NFC para la semana 17.¿QUÉ NECESITA DALLAS PARA AVANZAR A PLAYOFFS?Los Cowboys visitan elpara enfrentarse a los Giants. Así como sucediera con el cuadro Estrella Solitaria, a los G-Men -a pesar de su derrota en(13-27)- también les benefició la caída de Washington ante Carolina.Dicho esto, tanto Dallas como New York necesitan el triunfo en la última fecha y esperar forzosamente un descalabro del conjunto de la capital estadunidense en Philadelphia, para asegurarse el título divisional.Combinaciones para ganar la NFC EsteGanar vs Giants + derrota o empate de Washington vs Eagles.Empatar vs Giants + derrota de Washington vs Eagles.Ganar vs Cowboys + derrota de Washington vs Eagles.Aseguran el título de la NFC Este con victoria vs Eagles.Aseguran título de la NFC Este con empate + derrota o empate de los Cowboys.Si Dallas yobtienen el mismo resultado (ganan, pierden o empatan), será elel que obtenga el pase. En caso de que esto suceda, ambos cuadros quedarán igualados en récord (7-9, 6-10 o 6-10-1), sin embargo el cuadro de la capital lleva ventaja en el desempate, pues le ganó ambos duelos de este año a los de laLo contrario sucede con, equipo que ganó la serie frente a Washington en la presente campaña. Dicho esto, en caso de un empate en marca la (6-10), el criterio favorecería a los de la Gran Manzana.Cowboys han ganado en sus últimas tres visitas a los. Desde que se inauguró el(2010), los Vaqueros tienen marca de siete triunfos y sólo tres descalabros ante losen dicho escenario.