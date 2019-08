Que no haya cacería de brujas: PRI

Luego de que Rosario Robles fuera vinculada a proceso, el diputado Jaime Bueno Zertuche señaló que esperan que las autoridades competentes cumplan con lo que dicta la ley, que no haya sesgos en ningún sentido y que tampoco interfiera la política“Única y exclusivamente que se cumpla con la ley puntualmente y si alguien incumplió con la ley, que pague las debidas consecuencias… esperaría que se cumpla con la ley, sin sesgo y sin cuestión política de por medio”.Subrayó que este caso no debe convertirse en una cacería de brujas y consideró que los delitos que de entrada se le imputan al parecer no son graves, de acuerdo con la ley.Indicó que el caso “primeramente afecta a los mexicanos, como sociedad es una falla que estamos teniendo, y evidentemente también a la administración anterior priísta”.“Debemos seguir haciendo un autoexamen, una autocrítica, en cuanto a las áreas de oportunidad, reconocer también los avances; este tipo de temas antes ni siquiera se ventilaban”.Agregó que el Sistema Nacional Anticorrupción está cada vez más fortalecido haciendo lo que debe hacer y de continuar trabajando así, “estaremos encontrándonos lamentablemente con casos como éste”.Lo importante, dijo, es primero detectarlo y darle seguimiento hasta las últimas consecuencias.