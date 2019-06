Que no haya miedo, dice AMLO ante amago de Trump

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a empresarios, inversionistas y mexicanos en general no tener miedo, pues se llegará a un acuerdo con Estados Unidos sobre el amago del Presidente Donald Trump de aplicar aranceles."Hay que esperarnos, hay que ver qué sucede, tenemos clara la estrategia para que haya confianza, certidumbre, que no haya miedo, que los mexicanos que están en Estados Unidos tengan seguridad de que cuentan con apoyo, respaldo del Gobierno de México, lo mismo los empresarios, los inversionistas"."Sentimos que vamos a llegar a un acuerdo, estoy optimista, no solo porque puede lograrse este acuerdo, estoy optimista porque representa un gran País y a un gran pueblo, entonces hemos resistido todos los embates, calamidades", dijo el Mandatario federal.En su conferencia mañanera, López Obrador insistió en que buscarán el diálogo con el Gobierno estadounidense."Nosotros pensamos que la mejor política cuando hay diferencias, cuando hay conflictos, parte, tiene como sustento el diálogo, diálogo, diálogo, diálogo y más diálogo", agregó.El Presidente sostuvo que han sentido el apoyo de Gobernadores de entidades fronterizas como Texas, Nuevo México y California.Agregó que estará el próximo fin de semana en Tijuana y que seguramente tratará este tema.