‘Que no le falten salud ni amor’: Beatriz Gutiérrez Müller felicita a AMLO por sus 67 años

A través de sus redes sociales, Gutiérrez Müller expresó: “Seguimos unidos, acompañándonos y cuidando de nuestra familia, sin la cual no podríamos avanzar”.

“Que tenga un feliz día y que no le falten salud ni amor”, añadió en Facebook.

Beatriz Gutiérrez Müller felicitó a su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien deseó que no le falte salud ni amor en su cumpleaños 67, celebrado este 13 de noviembre.“Un abrazo y mi cariño. Así como me quieren, yo los quiero, y un poquito más todavía, muchas gracias a todas y todos”, expresó el Presidente, quien se disculpó porque no podía atenderlos a todos.