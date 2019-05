Que no sea ‘venganza política’ congelar cuentas de AHMSA

El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño, confió en que la Secretaría de Hacienda no haya congelado las cuentas de AHMSA por “venganza política”.“Espero que ésta no sea una venganza de carácter político en contra de los funcionarios y accionistas de esta empresa”.“Parecería que realmente la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera) está siendo, ahora sí, la mano dura del Gobierno Federal. Es importante que la ley se aplique al parejo para todos, que haya piso parejo, sin embargo, lo que me parece importante es que se siga con todos los procedimientos de ley: si hay una irregularidad que se investigue y que se sancione, en todo caso. Sin embargo, parece que aquí primero matan y después averiguan”.Refirió que Altos Hornos de México es el centro de la actividad económica de Monclova y Frontera, entre otros municipios.“Básicamente el 85% de la población depende directa e indirectamente de esta economía, sin embargo, ya los directivos de la empresa se han manifestado y han advertido que hay un mal entendido. Espero que así sea, que se aclare”.“Ya el Gobierno Federal ha hecho un pronunciamiento, a efecto de que se va a descongelar las cuentas que tengan una injerencia directa con el pago de los empleados y, por supuesto, con los proveedores”.